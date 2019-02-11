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      Смертельна ДТП у Харкові: потерпілі відмовляються вірити у каяття Зайцевої

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      Потерпілі не вірять у розкаяння Зайцевої
      Потерпілі не вірять у розкаяння Зайцевої / Фото з відкритих джерел

      Потерпілі у страшній ДТП в центрі Харкова, внаслідок якої загинули шестеро людей, не вірять у розкаяння обвинуваченої Олени Зайцевої. Усі вони наголошують, що у трагедії винні обоє водіїв – Зайцева і Геннадій Дронов.

      Київський райсуд Харкова продовжить дебати у кримінальному провадженні за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у смертельній ДТП 12 лютого, пише УНН.

      Читайте також: Жахлива ДТП у Харкові: експерти розповіли про кодеїн в аналізах Зайцевої

      Під час дебатів 11 лютого потерпіла Оксана Нестеренко заявила, що не вірить у розкаяння Олени Зайцевої, тому що "протягом всього часу було надано ніякої допомоги, не було участі ні у процесі лікування, ні у процесі реабілітації".

      Окрім того, представник потерпілих Миколи Пономаренка, Людмили Фабріс, Тінатін Шевцова, які втратили у ДТП своїх рідних, сказав, що вони також не вірять у розкаяння водійки. Ці ж слова підтвердила потерпіла Оксана Євтеєва, яка втратила у ДТП сестру та чоловіка.

      При цьому усі потерпілі наголосили, що у ДТП винні обоє водіїв.

      Зазначимо, що прокурор вимагає засудити обвинувачених Олену Зайцеву та Геннадія Дронова у скоєнні смертельної ДТП  до 10 років позбавлення волі із позбавленням водійських прав на 3 роки. Дебати у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській у Харкові розпочались 6 лютого. 

      Що відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

      СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ХАРКОВІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
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      Теги: Новини України Судді Розслідування Аварії та ДТП ДТП у Харкові Новини Харкова
      Джерело: 24 Канал
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