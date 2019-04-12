Смертельна ДТП у Харкові: призупинила роботу автошкола, де навчалась Зайцева

Роботу автошколи, в якій навчалася засуджена за участь в смертельному ДТП у Харкові Олена Зайцева, призупинили. Через два тижні її можуть зовсім закрити.

Відповідне рішення ухвалили у четвер, 11 квітня, повідомила начальник відділу інформаційної політики сервісних центрів управління комунікації Головного сервісного центру МВС Юлія Кундель, пише Суспільне.

Читайте також: У якій зручній камері перебуває винуватиця ДТП у Харкові Зайцева: свіжі фото та відео

Призупинити роботу автошколи вирішили на засіданні акредитаційної комісії головного сервісного центру МВС у Києві.

Прийняли рішення про призупинення діяльності автошколи, в якій навчалася пані Зайцева. Тепер школа має два тижні для усунення недоліків, які були виявлені комісією,

– зазначила Кундель.

При цьому вона пояснила, що серед – недостатня кількість приміщень для здійснення навчання, а також недоліки в обладнані транспортних засобів, в яких проходить учбовий процес.

Якщо автошкола не виправить ці недоліки, то через два тижні на наступному засіданні акредитаційної комісії ГСЦ МВС приймуть рішення про закриття. Зазначимо, через виявлені порушення у цій автошколі правоохоронці внесли клопотання про скасування держакредитації та ліцензії.

Що відомо про резонансну ДТП в Харкові?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.



Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свої провини у скоєнні аварії. 26 лютого Зайцеву і Дронова засудили до 10 років в’язниці.