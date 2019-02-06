Смертельна ДТП у Харкові: розпочинаються фінальні дебати щодо Зайцевої та Дронова

У Харкові розпочинаються дебати у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській у Харкові. Найімовірніше, що вони розтягнуться на кілька засідань.

Процес поновиться в Київському районному суді 6 лютого, пише харківське видання NewsRoom.

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На минулому засіданні суд відхилив клопотання про відвід експертів – перешкод для переходу до наступної стадії процесу не залишилося.

У дебатах візьмуть участь не лише представники обвинувачених і жертв аварії, але також родичі загиблих.

Окрім того, ключового свідка у справі Зайцевої таки вдалось знайти. Лікар-нарколог Олена Федірко, яка першою обстежила водійку автомобіля Lexus на вживання опіатів після смертельної ДТП, нарешті з'явилася на судове засідання. Щоправда, перед його початком вона заявила, що наркотичного сп'яніння в однієї з підозрюваних Олени Зайцевої не ідентифікували.

Також прокуратура не виключає відкриття провадження проти слідчого Ігоря Волкова, який займається розслідуванням цієї аварії.

Що відомо про ДТП за участю Зайцевої та Дронова?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.