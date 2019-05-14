Смертельна ДТП у Харкові: суд розгляне апеляційну скаргу Зайцевої

До Харківського апеляційного суду надійшла кримінальна справа за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у трагічній ДТП, яка трапилась в місті у жовтні 2017 року. Так, суд розгляне апеляційну скаргу Зайцевої та її захисту.

Адвокат Зайцевої Юлія Плетньова вважає, що рішення суду першої інстанції незаконне та прийняте з порушенням матеріальних і процесуальних норм. Вона просить апеляційний суд скасувати його або пом'якшити вирок Зайцевій з 10 до 5 років ув’язнення.

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Ухвалою судді відкрито провадження за апеляційними скаргами Олени Зайцевої та її захисника Юлії Плетньової. Учасники провадження мають право протягом десяти днів подати заперечення на апеляційні скарги,

– мовиться у повідомленні суду.

Головуючим суддею у справі призначили Володимира Протасова.

Що відомо про цього суддю?

За інформацією "Чесно", суддя Протасов у складі колегії виніс сумнівну ухвалу, якою з лідера Харківських сепаратистів Апухтіна було знято обвинувачення у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади та звільнено з-під варти в залі судового засідання.

Апухтін оголосив про створення руху "Юго-Восток" та заявив, що рух вимагатиме створення Південно-Східної федеративної республіки, а також надання державного статусу російській мові. Свою проросійську позицію Апухтін неодноразово демонстрував на організованих мітингах.

Також повідомляється, що апеляційну скаргу Геннадія Дронова та його захисника Сергія Перепелиці залишили без руху, оскільки вона не відповідає вимогам. Адвокату Дронова дали час для усунення недоліків.

Яке рішення виніс суд першої інстанції у справі резонансної ДТП?

Наприкінці лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок винуватцям смертельної ДТП у Харкові Олені Зайцевій і Геннадію Дронову. Обоє отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, також їх позбавили водійських прав.

Згодом як Зайцева, так і Дронов подали апеляції.

Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?

18 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова. зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.



Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свої провини у скоєнні аварії.