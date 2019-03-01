Смертельна ДТП у Харкові: у Дронова немає грошей на компенсацію потерпілим

26 лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі резонансної смертельної ДТП, що трапилася 18 жовтня 2017 року. Їх засудили до 10 років позбавлення волі. Адвокат Дронова заявив, що у підзахисного немає грошей на виплату компенсації постраждалим.

Таку заяву зробив адвокат Генадія Дронова Сергій Перепелиця, пише "Укрінформ".

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За його словами, для пошуку коштів можна продати автомобіль Дронова, але суд "відмовив Дронову, який після вироку перебуває у СІЗО, підписати довіреність іншій особі на продаж автомобіля".

Смертельна ДТП трапилася 18 жовтня 2017 року. Тоді на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої відлетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. У страшнійї аварії загинуло шестеро осіб, та ще п'ятеро отримали поранення.

Судовий розгляд тривав більше року і завершився 19 лютого. За цей час відбулося близько 60 засідань. Під час дебатів у справі 19 лютого і Зайцева, і Дронов визнали свою вину в ДТП. Вже 26 лютого Зайцеву і Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.