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      Смертельна ДТП у Харкові: відкрито нове кримінальне провадження

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      Геннадій Дронов
      Геннадій Дронов / tsn.ua

      Адвокат засудженого за загибель людей в результаті моторошної ДТП в Харкові Геннадія Дронова домігся відкриття кримінального провадження щодо експертів Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз.

      Справу порушено за статтею "завідомо неправдиве показання" або висновок експерта. Про це повідомляє журналіст Тетяна Доцяк у соціальній мережі Facebook.

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      Засуджений за криваву ДТП у центрі Харкова, внаслідок якої загинули шестеро людей, Геннадій Дронов вважає, що під час слідства і судового розгляду його права на захист були порушені щонайменше 12 разів.

      Експертизи містили чимало помилок і не давали відповіді на важливі питання. На основі цих експертиз був складений обвинувальний акт і справу передали до суду. Зауваження та клопотання адвоката Дронова ігнорувались, а в призначенні комплексної експертизи йому відмовили,
      – розповіла Тетяна Доцяк.

      На думку Дронова, експерти плуталися у питанні, зі скількох вулиць складається перехрестя, на яке він виїхав – із двох чи чотирьох та які межі цього перехрестя. Також він не задоволений, що не було враховано відсутність розмітки на асфальті.

      Крім того, Дронову не подобається, що експертиза не встановила, хто першим почав порушувати правила дорожнього руху та не розуміє ступінь своєї провини.

      На думку Дронова, прокурори не додали обтяжувальні обставини Зайцевій, а вписали пом'якшення через відшкодування потерпілим збитків. "Хоча на момент складання обвинувального акту було примирення лише з двома потерпілими та подругою Зайцевої, а в матеріалах справи в наявності взагалі була лише одна розписка від потерпілої особи", – додала журналістка.

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      "Перша спроба відкрити провадження закінчилася тим, що займатися ним поліція доручила не слідчому управлінню, а дільничному, який не тільки не має відповідних знань для розслідування, але і повноважень. Справу закрили. І ось адвокат Дронова домігся відкриття справи через суд",
      – пояснила Доцяк.

      Що відомо про резонансну ДТП в Харкові?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свої провини у скоєнні аварії.

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      Теги: Новини України Новини політики Судді Новини Харкова ДТП у Харкові
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