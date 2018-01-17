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Смертельна ДТП у Харкові за участю юного мажора: з'явилися обурливі деталі про хлопця

15:52, сьогодні 3206 Читать новость на русском
Тигран Енгибарян, який скоїв смертельну ДТП у Харкові
Тигран Енгибарян, який скоїв смертельну ДТП у Харкові / Фото з Facebook

18-річний Тигран Енгибарян, який у Харкові на смерть збив 17-річного пішохода, кілька років їздив без прав і вже не вперше потрапив у серйозну ДТП.

Про це написав харківський журналіст Павло Федосенко на своїй сторінці у Facebook.

16 січня у Харкові водій за кермом Toyota на смерть збив 17-річного хлопця на пішохідному переході та втік з місця аварії. Винуватцем аварії виявився юний мажор Тигран Енгибарян 1999 року народження, який є сином заможного харківського приватного підприємця.

"Оточення та безкарність. Усі вже, думаю, чули про вчорашню смертельну ДТП на Салтівці. Якщо хто не в курсі: близько 15:15 на Салтівському шосе Toyota Camry на світлофорі збила 17-річного хлопця, якого від удару два рази розвернуло в повітрі. Потерпілий загинув", – нагадав Федосенко.

За його словами, водій легковика одразу ж втік, поставив машину в гараж та зняв номери, проте вже через годину його затримали правоохоронці.

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Журналіст розповів, що Енгибарян отримав водійські права лише три тижні тому, проте на авто їздив уже кілька років.

Права отримав три тижні тому через вісім днів після того, як йому стукнуло 18. Ось тільки на Camry 5050 (до речі, такі номери у всієї родини) він на той момент катався мінімум два роки. Тобто – з 15 або з 16 років. Без прав. Люди, які знають його особисто, запевняють, що вчорашнє його порушення – найтрагічніше, але далеко не перше,
– підкреслив він.

Також Федосенко зазначив, що у вересні 2017 року хлопець вже потрапляв у резонансну ДТП у Харкові. Правда, тоді за кермом авто був його друг, який на пішохідному переході збив чоловіка, а втікаючи з місця пригоди зніс паркан на проспекті Науки.

"І ще одна цікава деталь. Пам'ятаєте ДТП на проспекті Науки, коли мажор на Land Cruiser збив пішохода, зніс кілька секцій паркану та намагався втекти? Водієм виявився син співака Хафіза Сиддіка, його затримали, але пізніше хлопець накивав п'ятами. А тепер здогадайтеся, хто сидів у тій же машині? Точно – друг водія Тигран Енгибарян. Я ось думаю: що ще має статися, щоб ці малолітні довйо**би порозумнішали?" – підсумував Федосенко.

Теги: Новини України ДТП у Харкові Аварії та ДТП Жертви Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
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