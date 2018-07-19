Смертельна ДТП у Харкові за участю Зайцевої: адвокат потерпілих розповіла про дивні події

У справі Олени Зайцевої, яку звинувачують у смертельній ДТП у Харкові, не можуть знайти ключового свідка. Навіть правоохоронці, які повинні доправити цю людину до суду, не можуть її знайти: вона просто зникла. Крім того, у експертів, які досліджують аварію, постійно не вистачає даних для чітких висновків.

Про це розповіла адвокат потерпілих Лариса Матвєєва, передає "Обозреватель".

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Як підкреслює правозахисниця, на засідання суду ніяк не можуть доправити колишнього лікаря-нарколога Олену Федірко, яка проводила перше обстеження Зайцевої після аварії.

Саме вона зафіксувала факт наркотичного сп'яніння Зайцевої – нечітку мову, нестійку позу Ромберга. І описала це. Також вона наполягла на аналізі крові та сечі обвинуваченої. Зрештою, в аналізах підтвердилася наявність психотропних і наркотичних речовин. Але Федірко з незрозумілих причин звільнилася з роботи, і знайти її у Харкові ніхто не може. Навіть правоохоронці, які повинні її доправити до суду, не можуть її знайти. Ось такий дивний збіг обставин,

– зазначає юристка.

За її словами, у експертів, які досліджують смертельне ДТП у Харкові, постійно не вистачає даних для чітких висновків.

"Якщо раніше для аналізу та встановлення факту, чи була Зайцева у стані наркотичного сп'яніння, медикам не вистачило 5 мілілітрів крові, то тепер технічні експерти не можуть точно встановити швидкість руху джипа, бо на фото немає достатньої відстані", – додає Матвєєва.

Водночас адвокат потерпілих зауважила, що експерти швидкість руху для своїх розрахунків брали з показань свідків.

"Вони брали ці дані з показань свідків. Коли я запитала, чому всі користувачі інтернету змогли встановити швидкість, а ви ні, то експерт сказав, що їм не вистачило відстані. Відстань визначається з точок на відеозаписі. Але точки йому не дав технік, якого у суді поки не допитували. Він мав зафіксувати прив'язку автомобіля з однієї точки до іншої. Прорахувати це можна, використовуючи Google, однак експерти чомусь не захотіли ним скористатися", – переконує Матвєєва.