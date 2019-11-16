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      Смертельна ДТП у Харкові: захист Дронова оскаржив вирок

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      Захист одного з винуватців смертельної ДТП Дронова оскаржив вирок / newsroom.kh.ua

      Захист Геннадія Дронова, якого засудили до 10 років позбавлення волі через смертельну ДТП в Харкові із шістьма жертвами, подав касаційну скаргу.

      Скаргу скерували до Касаційного Кримінального суду Верховного суду України, про це повідомив адвокат Сергій Перепелиця, пише "Інтерфакс-Україна".

      Знайте більше: Що відомо про колонію засудженого за ДТП у Харкові Геннадія Дронова: фото, відео

      Він зазначив, що скаргу через вирок готував і подавав новий адвокат Дронова.

      Я більше не його адвокат, у нас закінчився договір. Скаргу подавав новий адвокат,
      – сказав Перепелиця.

      Перепелиця був адвокатом Дронова на стадії досудового слідства і під час розгляду справи в Київському районному суді Харкова і Харківському апеляційному суді.

      Зазначимо, засуджені Олена Зайцева та Геннадій Дронов досі не виплатили 6 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих у ДТП за трагедію. До цього їх зобов'язав суд. 

      Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?

      8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії. Олену Зайцеву і Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Харкова ДТП у Харкові Рішення суду
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