Смертельна ДТП у Харкові: захист Дронова оскаржив вирок

Захист Геннадія Дронова, якого засудили до 10 років позбавлення волі через смертельну ДТП в Харкові із шістьма жертвами, подав касаційну скаргу.

Скаргу скерували до Касаційного Кримінального суду Верховного суду України, про це повідомив адвокат Сергій Перепелиця, пише "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що скаргу через вирок готував і подавав новий адвокат Дронова.

Я більше не його адвокат, у нас закінчився договір. Скаргу подавав новий адвокат,

– сказав Перепелиця.

Перепелиця був адвокатом Дронова на стадії досудового слідства і під час розгляду справи в Київському районному суді Харкова і Харківському апеляційному суді.

Зазначимо, засуджені Олена Зайцева та Геннадій Дронов досі не виплатили 6 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих у ДТП за трагедію. До цього їх зобов'язав суд.

Що відомо про смертельну ДТП у Харкові?

8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.



Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії. Олену Зайцеву і Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.