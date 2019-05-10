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      Смертельна ДТП у Харкові: захист Зайцевої просить значно пом’якшити їй покарання

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      Захист Зайцевої просить пом’якшити їй покарання до 5 років тюрми умовно
      Захист Зайцевої просить пом’якшити їй покарання до 5 років тюрми умовно / Фото з відкритих джерел

      Адвокат винуватиці ДТП у Харкові Олени Зайцевої, засудженої до 10 років в’язниці, просить апеляційний суд скасувати це рішення або пом’якшити вирок до 5 років позбавлення волі умовно.

      Юлія Плетньова (адвокат Зайцевої) вважає, що рішення суду першої інстанції незаконне та прийняте з порушенням матеріальних і процесуальних норм, повідомила адвокат потерпілих у цій справі Лариса Матвєєва, пише "Громадське".

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      Тому, на думку захисниці Зайцевої, апеляційної інстанції повинен призначити новий розгляд в суді першої інстанції.

      А в разі, якщо апеляційний суд вважатиме зазначені порушення недостатніми для скасування вироку, змінити його в частині призначення Зайцевій покарання і пом’якшити його до п’яти років позбавлення волі… звільнити її від основного покарання з випробуванням, визначивши іспитовий термін на розсуд суду,
      – сказала Матвєєва.

      24 канал писав, що наприкінці лютого Київський районний суд Харкова виніс вирок винуватцям смертельної ДТП у Харкові Олені Зайцевій і Геннадію Дронову . Обоє отримали покарання у вигляді 10 років позбавлення волі, також їх позбавили водійських прав. Згодом як Зайцева, так і Дронов подали апеляції

      Матвеєва також додала, що в частині цивільного позову потерпілих захист Зайевої хоче, аби вона виплатила лише 30% компенсації, а інший винуватець ДТП Геннадій Дронов — 70%. Захисники Зайцевої вважають, що ступінь вини Дронова значна більша, ніш Зайцевої.

      Зазначимо, нещодавно у мережі з'явилися деталі апеляції Олени Зайцевої. Вона також наполягає на тому, що є винною лише у перевищенні швидкості, а загалом ступінь своєї вини оцінює як 30% проти 70% Дронова.

      Матвєєва розповіла, що захист Дронова також подав апеляцію і просить суд звільнити його від покарання, бо доказів його вини, на думку захисту, немає. Однак розглянути апеляційні скарги суд поки не може, бо Зайцева досі знайомиться з матеріалами справи.

      Позиція сторони захисту Зайцевої обурила всіх, потерпілі ніколи не вірили в щире каяття Зайцевої, але не очікували такого відвертого цинізму,
      – зазначила адвокат потерпілих. 

      Видання зазначає, що вирок Зайцевій оскаржила її нова Юлія Плетньова є адвокатом міськголови Харкова Геннадія Кернеса.

      Що відомо про ДТП у Харкові?18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свої провини у скоєнні аварії.

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      Теги: ДТП у Харкові Новини Харкова Судді Новини України Новини політики
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