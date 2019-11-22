Смертельна ДТП у Харкові: Зайцева знову просить пом'якшити вирок

Олена Зайцева, засуджена до 10 років ув'язнення через смертельну ДТП в Харкові, подала касаційну скаргу до Верховного суду.

Вона просить скасувати вирок та закрити провадження або зменшити термін ув'язнення до 5 років умовного покарання, про це у фейсбуці повідомила журналістка Тетяна Доцяк.

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Касаційний Кримінальний суд Верховного суду України поки не взяв скаргу до розгляду, оскільки вона відповідає не всім встановленим вимогам.

Адвокатка засудженої, наприклад, не пояснила, у чому саме полягає незаконність і необґрунтованість судового рішення. Захист Зайцевої має 15 днів із дня отримання ухвали (19 листопада, – 24 канал), аби усунути ці та інші недоліки у скарзі.

Зайцева обіцяла визнати будь-який вирок суду і чесно нести відповідальність, але насправді вважає 10 років тюрми за 6 смертей і 6 покалічених людей надто суворим покаранням,

– наголосила журналістка.

У цій же скарзі Зайцева просить поділити відшкодування з іншим винуватцем аварії – Геннадієм Дроновим. Вона вважає, що повинна сплатити лише 30%. З такими ж проханнями жінка раніше зверталася до апеляційного суду.

Зазначимо, засуджені Олена Зайцева та Геннадій Дронов досі не виплатили 6 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих у ДТП за трагедію. До цього їх зобов'язав суд.

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8 жовтня 2017 року на перехресті вулиці Сумської з провулком Мечнікова у центрі Харкова зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося приблизно 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свою провину у скоєнні аварії. Олену Зайцеву і Геннадія Дронова засудили до 10 років позбавлення волі.

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