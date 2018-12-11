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      Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву перевірили на наркотики, відомі результати нової експертизи

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      Зайцеву знову перевірили на наркотики, відомі результати нової експерт
      Зайцеву знову перевірили на наркотики, відомі результати нової експерт / ru.tsn.ua

      Співробітники Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи знову не змогли визначити, чи була підозрювана у смертельній ДТП Олена Зайцева під впливом опіатів у момент аварії.

      Про це повідомляє МГ "Об'єктив".

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      У Київському райсуді Харкова адвокат потерпілих Лариса Матвеєва сказала, що у висновку судово-медичної експертизи співробітники Бюро вказали, що у них немає достатньо даних, аби визначити, чи була Олена Зайцева в момент ДТП під впливом опіатів.

      Крім того, Матвєєва звернулася до дисциплінарної комісії зі скаргою на прокурорів. Адвокат потерпілих вважає, що звинувачення невірно кваліфікувало пом'якшувальні обставини провини Зайцевої, оскільки збиток потерпілим відшкодовано в повному обсязі і тому це не може пом'якшити її вину.

      Відомо, що суддя вирішив перенести засідання суду на 14:00 19 грудня, оскільки адвокат Дронова не зміг бути присутнім у суді, бо перебуває у лікарні.

      Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові трапилась смертельна ДТП за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення позашляховик відлетів на тротуар і влетів у пішоходів, що призвело до смерті 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт, водієм Volkswagen Touareg був Геннадій Дронов, якого суд теж узяв під варту.

      СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ХАРКОВІ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

      Теги: Новини України ДТП у Харкові Кримінальні новини Наркотики Аварії та ДТП арешт
      Джерело: 24 Канал
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