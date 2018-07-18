Смертельна ДТП у Києві: авто вилетіло на зустрічну, двоє людей загинули

У Києві, 18 липня, близько 05:30 години на Саперно-Слобідській вулиці сталася смертельна ДТП. В результаті зіткнення авто загинуло дві людини, ще двоє отримали травми.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє "Київ Оперативний".

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"З невідомих поки причин, водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу, де і сталося лобове зіткнення. У результаті аварії двоє людей загинули (водій і пасажир Daewoo) і ще двох госпіталізували", – йдеться в повідомленні.

На місці події працювали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, правоохоронці та лікарі.

Дивіться відео смертельної ДТП у Києві