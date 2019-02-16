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      Смертельна ДТП у Києві: водій BMW здався поліції

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      Смертельна ДТП у Києві: водій BMW здався поліції
      Смертельна ДТП у Києві: водій BMW здався поліції / kyiv.npu.gov.ua

      У Голосіївському районі близько 1-ї години ночі на Столичному шосе трапилася ДТП за участю автомобілів BMW та Daewoo Lanos. Одна людина загинула. Поліція розшукувала водія BMW, який втік. Однак, він прийшов у поліцію сам.

      Водій BMW – 1998 року народження, повідомили у поліції Києва.

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      Він разом із адвокатами прийшов у поліцію. З горе-водієм проводитимуть слідчі дії.

      Його відвезуть до лікаря-нарколога з метою відібрання біологічних зразків для встановлення ступеню алкогольного або наркотичного сп‘яніння,
      – додали у поліції.

      До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

      Яка ДТП трапилася у Києві? Вночі у Києві сталася серйозна ДТП. За словами очевидців, BMW рухався з великою швидкістю. Авто протаранив попутній Daewoo Lanos, який унаслідок цього загорівся. Тож одна жінка згоріла живцем, а чоловіка, який перебував за кермом Daewoo Lanos, із тілесними ушкодженнями госпіталізували.

       

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      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Жертви Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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