Смертельна ДТП у Києві: водій BMW здався поліції
У Голосіївському районі близько 1-ї години ночі на Столичному шосе трапилася ДТП за участю автомобілів BMW та Daewoo Lanos. Одна людина загинула. Поліція розшукувала водія BMW, який втік. Однак, він прийшов у поліцію сам.
Водій BMW – 1998 року народження, повідомили у поліції Києва.
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Він разом із адвокатами прийшов у поліцію. З горе-водієм проводитимуть слідчі дії.
Його відвезуть до лікаря-нарколога з метою відібрання біологічних зразків для встановлення ступеню алкогольного або наркотичного сп‘яніння,
– додали у поліції.
До обрання міри запобіжного заходу він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.
Яка ДТП трапилася у Києві? Вночі у Києві сталася серйозна ДТП. За словами очевидців, BMW рухався з великою швидкістю. Авто протаранив попутній Daewoo Lanos, який унаслідок цього загорівся. Тож одна жінка згоріла живцем, а чоловіка, який перебував за кермом Daewoo Lanos, із тілесними ушкодженнями госпіталізували.
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