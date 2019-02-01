Смертельна ДТП у Києві: водію Audi оголошено підозру – відео 18+

Ввечері, 31 січня, у Києві на перетині проспекту Перемоги та вулиці Саксаганського зіткнулися п'ять автомобілів. Унаслідок інциденту загинула дівчина. Прокуратура міста Києва оголосила підозру 29-річному водію Ауді, який вчинив масштабну ДТП.

Підозрюваний на шаленій швидкості рухався по вулиці Дмитрівській у напрямку вулиці Старовокзальної. Спочатку він скоїв зіткнення з автомобілем Фольцваген, а потім виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де зіткнувся з Маздою. Прокуратура міста Києва оголосила ймовірному винуватцю ДТП підозру.

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Унаслідок ДТП жінка, яка була за кермом Мазди, від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні.

Водій автомобіля Ауді 1989 року народження. Його затримали за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

Наразі у зв’язку з отриманими травмами чоловіка перевели до відділення закритого типу ЛШМД під нагляд правоохоронців,

– додали у прес-службі.

Крім того, у підозрюваного візьмуть біологічні зразки на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Раніше очевидців інциденту заявляли, що поведінка водія Audi не відповідала ситуації. Вони припускають, що він знаходиться під дією якихось речовин.

На Facebook-сторінці спільнота dtp.kiev.ua оприлюднила відео перших хвилин після смертельного ДТП.

На відео видно, що батько підозрюваного, який прибув на місце ДТП протягом 20 хвилин, вів себе досить "хамовито і намагався перешкоджати зйомці".

Дивіться відео перших хвилин після смертельного ДТП у Києві: 18+