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      Смертельна ДТП у Києві: водію Audi оголошено підозру – відео 18+

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      Смертельна ДТП у Києві: водію Audi оголошено підозру
      Смертельна ДТП у Києві: водію Audi оголошено підозру / Фото з Facebook-сторінки спільноти dtp.kiev.ua

      Ввечері, 31 січня, у Києві на перетині проспекту Перемоги та вулиці Саксаганського зіткнулися п'ять автомобілів. Унаслідок інциденту загинула дівчина. Прокуратура міста Києва оголосила підозру 29-річному водію Ауді, який вчинив масштабну ДТП.

      Підозрюваний на шаленій швидкості рухався по вулиці Дмитрівській у напрямку вулиці Старовокзальної. Спочатку він скоїв зіткнення з автомобілем Фольцваген, а потім виїхав на проїзну частину площі Перемоги, де зіткнувся з Маздою. Прокуратура міста Києва оголосила ймовірному винуватцю ДТП підозру.

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      Унаслідок ДТП жінка, яка була за кермом Мазди, від отриманих тілесних ушкоджень померла в лікарні.

      Водій автомобіля Ауді 1989 року народження. Його затримали за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого.

      Наразі у зв’язку з отриманими травмами чоловіка перевели до відділення закритого типу ЛШМД під нагляд правоохоронців,
      – додали у прес-службі.

      Крім того, у підозрюваного візьмуть біологічні зразки на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Раніше очевидців інциденту заявляли, що поведінка водія Audi не відповідала ситуації. Вони припускають, що він знаходиться під дією якихось речовин.

      На Facebook-сторінці спільнота dtp.kiev.ua оприлюднила відео перших хвилин після смертельного ДТП.

      На відео видно, що батько підозрюваного, який прибув на місце ДТП протягом 20 хвилин, вів себе досить "хамовито і намагався перешкоджати зйомці".

      Дивіться відео перших хвилин після смертельного ДТП у Києві: 18+

      Первые минуты после смертельного ДТП в Киеве на Победы: женщина из Мазды еще жива, скорая с ней летит в 17 больницу. Через 20 мин уже на реанимационном столе констатируют биологическую смерть.... Отец наркета пытался препятствовать съемке. Напомним, Наркет на белом ауди вылетел на площадь победы с Дмитриевской и протаранил три авто. Основной удар пришёлся как раз на Мазда.... На место в течении 20 мин прибыл отец наркета, который вел себя довольно борзо и пытался препятствовать съемке. Был демократизирован нашим читателем и больше не смог принимать участие в дискуссии. Приносим соболезнования родственникам и друзьям погибшей.... Просьба прокомментить и поднять нашу страницу в фейсбук, без денег сеть ее давит очень, спасибо facebook.com/dtp.kiev.ua/ Коммент. Репост и лайк, обязательно, иначе помощь будет неэффективна. Также поставьте плс "приоритет в показе" Спасибо! #дтп #Киев #дтпКиев #авария #фото #сегодня #хроника #dtp #dtpkiev #dtpkievua #accident #kiev #kyiv #today #crash

      Опубліковано dtp.kiev.ua Четвер, 31 січня 2019 р.

       

       

       

       

      Теги: Новини України Новини Києва Київська прокуратура Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 канал
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