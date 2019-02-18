Жінка згоріла заживо внаслідок ДТП у Києві: з'явилися деталі

Напередодні у Києві сталася серйозна ДТП. За словами очевидців, BMW, який рухався з великою швидкістю протаранив попутній Daewoo Lanos, той унаслідок цього загорівся.

Пожежники намагаються вгамувати полум'я, яке охопило автівку, але, на жаль, не встигли витягнути з вогню пасажирку таксі.

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Нацполіція одразу оголосила в розшук винуватця ДТП, та наступного ранку чоловік прийшов до відділку поліції сам. Ним виявився 20-річний Микита Слободський. Він – студент, навчається в Англії. Започаткував в Україні стартап, онлайн-аптеку.

Рік тому його зупиняли за водіння у нетверезому стані. Та близькі хлопця запевнили, що цього разу стався нещасний випадок.

Він їхав, раптом відірвалося колесо, врізався у відбійник. Потім його кинуло в іншу машину, вона загорілася. Він вийшов з машини. Дістав звідти людину, обпік собі руки. Побачив, що другу жінку дістати не може,

– пояснив Іван Чеботаєв, партнер Микити по бізнесу.

За його словами, Слободський розумів: якщо залишиться на місці ДТП, то на нього все "повісять" й ніхто не допоможе. Тож чоловік вирішив сам прийти до поліції вже з адвокатом, який допоміг все правильно пояснити. Товариш Микити також розповів, що окрім опіку рук хлопець отримав ще й струс мозку, йому вже надали медичну допомогу.

Наразі винуватець ДТП перебуває під вартою. Якщо його провину визнають, хлопцю загрожує до восьми років позбавлення волі.

Особу загиблої жінки слідчі досі офіційно не встановили, та вона може виявитися уродженкою Житомирської області. На впізнання тіла вже начебто приїхали рідні.

Але і документи, і тіло настільки обгоріли, що точно встановити особу можна лише після медекспертизи. Натомість водія згорілого Daewoo Lanos вже виписали з лікарні додому, його життю нічого не загрожує.