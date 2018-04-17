Смертельна ДТП у Кривому Розі: кількість жертв зросла до восьми (фото)

Вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася страшна дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинули щонайменше 8 людей та ще майже два десятки потрапили до лікарні.

Про це повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.

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Раніше повідомлялось, що під час смертельної ДТП у Кривому Розі, зіткнулися маршрутка, легковий автомобіль і автобус, який перевозив співробітників АрселорМіттал. Щонайменше 7 людей загинуло та ще 12 постраждало.

Попередньо, внаслідок аварії загинуло 8 осіб, понад 18 постраждалих доставлені до лікарні, серед них 4 знаходяться у вкрай важкому стані,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що повідомлення про аварію надійшло до поліції 17 квітня близько 05:53.

За фактом резонансної дорожньо-транспортної пригоди поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох громадян) Кримінального кодексу України.

Водночас, за інформацією місцевого видання "Перший Криворізький" 8 осіб загинули на місці події, а джерела в лікарні повідомили, що ще дві жертви ДТП у Кривому Розі померли в лікарні. Тож, загалом кількість загиблих збільшилась до 10 осіб.

За розпорядженням міського голови Юрія Вілкула 18 квітня в Кривому Розі оголошено жалобу за загиблими в ДТП.