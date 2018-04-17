Смертельна ДТП у Кривому Розі: пасажир іномарки розповів, чому відбулося зіткнення

Вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася смертельна ДТП – зіткнулися маршрутка, іномарка і автобус. В результаті зіткнення загинули 8 людей, ще 21 людина постраждала. Пасажир іномарки розповів деталі ДТП.

Про це повідомляє місцевий телеканал Первый городской.

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"Син водія іномарки знаходився на пасажирському сидінні. Хлопець стверджує, що його батько додав швидкості, оскільки вони спізнювалися на автовокзал. Хлопець повинен був їхати в Дніпро і до відправлення залишалося близько 10 хвилин. За словами хлопця, маршрутку не встигли побачити нібито через дерева", – йдеться у повідомленні.

В результаті зіткнення неповнолітній пасажир серйозно не постраждав.

Нагадаємо, вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася страшна дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинули щонайменше 8 людей та ще майже два десятки потрапили до лікарні.