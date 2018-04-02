Смертельна ДТП у Маріуполі: троє чоловіків загинуло, жінка з дитиною у лікарні (фото 18+)

У неділю ввечері, 1 квітня, у Маріуполі сталася смертельна аварія – зіштовхнулися два легковика. Внаслідок ДТП троє чоловіків загинули на місці, жінка та 10-літня дитина госпіталізовані.

Як повідомляє сайт 0629 з місця події, від автомобілів Chery та Alfa Romeo залишився лише металобрухт. В одному з авто загинув водій та пасажир, у іншому – водій. Жінку та 10-літню дитину затисло всередині автівки, однак вони залишилися живі. Їх довелося звільняти з металевої пастки за допомогою спецзасобів.

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Зазначається, що один з автомобілів, скоріш за все, таксі, адже на місці аварії виявили "шашку" таксі. Однак рятувальники заперечують цей факт.