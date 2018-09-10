Смертельна ДТП в Харкові: слідчі сумніваються, що Зайцева відвідувала курси водіння

Слідчі у справі резонансної харківської ДТП, жертвами якої стали шестеро осіб, провели обшуки у автошколі "Транстур", де навчалася водінню обвинувачена.

Про це повідомляє Kharkiv Today.

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Як зазначає видання, обшуки в приміщенні автошколи пройшли в останніх числах серпня. Слідчі вилучили документи за період з жовтня по листопад 2015 року – час, коли там вчилася Зайцева. Відомо, що в автошколі Зайцева навчалася з другого жовтня по 27 листопада, а 5 грудня отримала права.

Слідчі сумніваються в тому, що підозрювана відвідувала автокурси, адже за даними Державної міграційної служби з 8 по 11 жовтня вона перебувала за межами України.

Суд наклав арешт на вилучені документи, хоча представники автошколи заперечували проти цього.

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року у Харкові трапилась автомобільна аварія за участю автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg. Внаслідок ДТП загинули 6 осіб. Автомобілем Lexus керувала 20-річна Олена Зайцева, яку суд взяв під арешт. Згодом їй було висунуто обвинувачення за цією справою.

В кінці липня у МОЗ підтвердили, що Зайцева перебувала за кермом під дією наркотиків.