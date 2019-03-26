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      Смертельна ДТП в Харкові: Зайцева оскаржила вирок суду про 10 років в’язниці

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      Олена Зайцева подала апеляцію на вирок суду у справі про смертельну аварію в Харкові
      Олена Зайцева подала апеляцію на вирок суду у справі про смертельну аварію в Харкові / Styler.rbc.ua/ukr

      Винуватиця автомобільної аварії у Харкові, в якій загинули 6 людей, Олена Зайцева оскаржила вирок суду. Згідно з вироком, Зайцева повинна була б відсидіти у в’язниці 10 років та не мала б права 3 роки керувати авто.

      26 лютого суд виніс вирок Олені Зайцевій та Геннадію Дронову у справі смертельної аварії в Харкові, що трапилася 18 жовтня 2017 року. Обох учасників аварії засудили до 10 років в’язниці, на 3 роки позбавили водійських прав та зобов’язали виплатити 6 мільйонів гривень компенсації сім'ям загиблих у ДТП. Суд тоді визнав пом'якшувальними обставинами щодо Зайцевої її "щире каяття, яке виразилося у відшкодуванні шкоди кільком потерпілим".

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      Першим апеляцію на вирок суду подав Дронов, точніше – його адвокат Сергій Перепелиця. Захисник одного з винуватців аварії вважає рішення суду "упередженим, незаконним, необґрунтованим, таким, що суперечить нормам процесуального права та свободам людини".

      А 26 березня рішення суду оскаржила і Зайцева та її адвокатка Юлія Плетньова. Про це розповіла керівниця апарату Київського райсуду Наталія Бардіна, повідомляє UA: Харків. Бардіна додала, що тепер цю скаргу мають передати до Апеляційного суду Харкова.

      Адвокатка Плетньова підтвердила, що від сьогодні представляє інтереси Зайцевої. Чи подавали апеляцію – захисниця поки що не коментує. Деталі пообіцяла озвучити через кілька днів.

      Що відомо про резонансну ДТП в Харкові? 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у Харкові зіткнулися автомобілі Lexus і Volkswagen Touareg. Першим авто керувала 20-річна Олена Зайцева, другим – Геннадій Дронов. Від зіткнення авто Зайцевої вилетіло на тротуар і на смерть збило групу пішоходів. Жертвами аварії стали 6 людей, ще 5 отримали поранення.

      Суд у цій справі тривав понад рік, відбулося близько 60 засідань. І Зайцева, і Дронов на судових дебатах визнали свої провини у скоєнні аварії. 26 лютого Зайцеву і Дронова засудили до 10 років в’язниці.

      ДТП в Харкові Зайцева подала апеляцію
      Фото з місця смертельної аварії на Сумській у Харкові

       

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      Теги: Новини України ДТП у Харкові Новини Харкова Кримінальні новини Аварії та ДТП
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