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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Смертельна ДТП в Одесі: що відомо про жертв аварії та стан потерпілих

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Журналістці 24 каналу підтвердили інформацію про трьох загиблих внаслідок смертельної ДТП на 6 станції Фонтану в Одесі. У лікарні на цей момент перебуває один постраждалий у важкому стані.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що увечері 8 вересня в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП – авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda та влетіло в зупинку з людьми. За словами речниці ГПУ Лариси Сарган, імовірного винуватця ДТП затримали – ним виявився 27-річний одесит.

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Спочатку з'явилась інформація про те, що в результаті аварії загинуло 3 осіб, проте згодом у ЗМІ цю інформацію спростували. Ще 5 людей постраждали.

Як вдалося з'ясувати журналістці 24 каналу, внаслідок жахливої ДТП загинуло таки троє осіб. Двоє – чоловік та жінка – на місці інциденту. Це – Сергій Каминській, 1966 року народження та Алла Брятко, 1963 року народження. Ще одна жертва померла у кареті швидкої допомоги. Це – поки неопізнаний чоловік.

лікарня ДТП Одеса
До Одеської міської клінічної лікарні №1 8 вересня доправили 5 постраждалих

До лікарні доправили 5 осіб. Серед них був винуватець страшної ДТП. Чотирьох осіб на цей момент відпустили, одна людина перебуває у важкому стані в реанімації.

Це – невідомий чоловік, без документів. Медики повідомляють, що йому менш, ніж 30 – 35 років. Родичі до лікарні поки не з'являлися.

Вчора до нашої лікарні доставили 5 постраждалих. Четверо були з легкими пошкодженнями, їм забезпечили консультативну і лікувальну допомогу. Наразі у нас госпіталізований один постраждалий. Це – найбільш "важкий" постраждалий. У нього – травматичний шок, хворий із політравмами, декількома переломами кінцівок, частковою травматичною ампутацією правого передпліччя,
– розповів головний лікар Одеської міської клінічної лікарні №1 Євгеній Григорієв.

Він додав, що група хірургів та травматологів відразу провела операцію. Вони пришили чоловіку руку в області ключиці, зашивали судини і м'які тканини.

Головний лікар Одеської міської клінічної лікарні №1 Євгеній Григорієв про постраждалих:

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Наразі потерпілий перебуває у реанімаційному відділенні на апаратному диханні, де проводиться противошокова терапія. 

Нагадаємо, за даними ЗМІ, за кермом BMW на українській реєстрації перебував 27-річний одесит Олег С. Також користувачі соціальних мереж поширили інформацію про те, що винуватець аварії – "любитель поганяти, гонщик". Судячи з опублікованих фото, чоловік, ймовірно, брав участь у незаконних вуличних перегонах.

Теги: Новини України Кримінальні новини Аварії та ДТП Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі Новини Одеси Жертви
Джерело: 24 канал
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