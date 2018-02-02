Смертельна ДТП в Одесі: Toyota не розминулась зі стовпом

Вдень 2 лютого В Одесі сталась смертельна ДТП, у який одна людина загинула.

Як інформує прес-служба патрульної поліції Одеси, аварія сталась вдень у п'ятницю на вулиці Чорноморського козацтва.

Читайте також: У Києві сталася жахлива аварія, водія затиснуло у машині

Водій іномарки Toyota не впорався з керуванням і врізався в бетонний стовп. Внаслідок аварії пасажир загинув на місці, а водій із важкими травмами госпіталізований.

На фото видно, що авто майже розірвало на двоє.





Смертельна ДТП в Одесі