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Смертельна ДТП в Одесі: Toyota не розминулась зі стовпом

19:02, сьогодні 738
Авто врізалось у стовп в Одесі
Авто врізалось у стовп в Одесі / Прес-служба поліції

Вдень 2 лютого В Одесі сталась смертельна ДТП, у який одна людина загинула.

Як інформує прес-служба патрульної поліції Одеси, аварія сталась вдень у п'ятницю на вулиці Чорноморського козацтва.

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Водій іномарки Toyota не впорався з керуванням і врізався в бетонний стовп. Внаслідок аварії пасажир загинув на місці, а водій із важкими травмами госпіталізований.

На фото видно, що авто майже розірвало на двоє.

ДТП Одеса жертви

Смертельна ДТП в Одесі

Авто ДТП Одеса

Пасажир загинув на місці

Теги: Новини України Новини Одеси Аварії та ДТП Жертви
Джерело: 24 Канал
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