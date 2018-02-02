Смертельна ДТП в Одесі: Toyota не розминулась зі стовпом
19:02, сьогодні 738
Вдень 2 лютого В Одесі сталась смертельна ДТП, у який одна людина загинула.
Як інформує прес-служба патрульної поліції Одеси, аварія сталась вдень у п'ятницю на вулиці Чорноморського козацтва.
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Водій іномарки Toyota не впорався з керуванням і врізався в бетонний стовп. Внаслідок аварії пасажир загинув на місці, а водій із важкими травмами госпіталізований.
На фото видно, що авто майже розірвало на двоє.
Смертельна ДТП в Одесі
Пасажир загинув на місці
Джерело: 24 Канал
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