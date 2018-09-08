Смертельна ДТП в Одесі: водія затримали, ЗМІ назвали його ім’я

Поліція затримала водія автомобіля BMW, який скоїв смертельну аварію в Одесі. Правоохоронці уточнили, що жертвами аварії стали 3 людей.

Про це повідомляє "Думская" з посиланням на главу слідчого управління ГУ Нацполіції Сергія Шайхета.

24 канал повідомляв, що 8 вересня ввечері в Одесі на 6-й станції Фонтану трапилась смертельна ДТП. Авто BMW на великій швидкості зіткнувся з автомобілем Skoda та влетіло в зупинку з людьми, внаслідок чого загинули 3 людей і ще щонайменше 5 осіб постраждали.

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Затриманому водієві інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб.

За даними ЗМІ, за кермом BMW на українській реєстрації перебував 27-річний одесит Олег С.

Зазначимо, що користувачі соціальних мереж поширили інформацію про те, що винуватець аварії – "любитель поганяти, гонщик". Судячи з опублікованих фото, водій BMW, ймовірно, брав участь у незаконних вуличних перегонах. "Думская" також сповістила, що очевидці впізнали авто BMW з держномером ВН 1735 НІ, як постійну учасницю вуличних гонок.

За словами очевидців аварії, на перехресті не працював світлофор.

На місце трагедії прибули мер Одеси Геннадій Труханов, голова поліції області Дмитро Головін і прокурор області Олег Жученко.

Дивіться відео з місця аварії в Одесі на 6-й станції Фонтану: