Смертельна ДТП з дітьми на Львівщині: відомі подробиці аварії

На Львівщині туристичний автобус, який віз дітей на гастролі до Польщі, зіткнувся з мікроавтобусом, яким керував громадянин Німеччини. Трапилося це 4 вересня. Водій мікроавтобуса загинув на місці автопригоди, 12 дітей зараз у лікарні. Травми отримали і водії автобуса, які везли дітей.

Що сталося

4 вересня туристичний "Неоплан" їхав з Чернігівщини до Польщі. У салоні було 45 дітей, четверо керівників групи та водії. Раптом в автобус влетів "Мерседес Віто", який виїхав на смугу зустрічного руху. Бус відкинуло у ще один легковик.

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"Діти з автобуса вийшли самостійно. Допомоги потребували два водія автобуса, які були травмованими. І також необхідно було деблокувати водія "Мерседеса Віто", який загинув", – зазначив заступник начальника оперативного центру ДСНС Володимир Дубасик.



В автобус влетів "Мерседес Віто" по зустрічному руху



Водій мікроавтобуса загинув на місці пригоди, дітей та інших водіїв госпіталізовано

5 вересня до місця аварії прибули представники фірми-перевізника. Механіки констатують: автобус відновленню не підлягає. Удар прийшовся на водійську сторону. Водій автобуса розповів, що "Мерседес" зненацька вилетів на зустрічну. Кермувальник заснув чи знепритомнів – це з'ясовує поліція.

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"За попередньою інформацією, 31-річний громадянин Німеччини на автомобілі "Мерседес Віто" виїхав на смугу зустрічного руху і здійснив лобове зіткнення з автобусом "Неоплан", який перевозив групу дітей з Чернігівської області у Краків. Від удару автомобіль "Віто" кинуло на автомобіль "Фольцваген", – пояснила прес-секретарка патрульної поліції Катерина Рибій.

Який стан постраждалих

12 дітей оперативно госпіталізували до львівської лікарні.

У шістьох дітей діагностовано струс головного мозку, у решти дітей – забійні садна, подряпини тулуба, обличчя. Вони оглянуті всі нашими спеціалістами: хірургом, нейрохірургом, травматологом, лор-лікарем,

– пояснив заступник головного лікаря міської дитячої лікарні Федір Осим.



У салоні автобуса було 45 дітей

Обидва водія – теж у лікарні.

"Водій, який був за кермом, отримав травми перелом ноги і тріщину кісток. А другий водій спав у спальнику. Його затисло. Переломів нема. Але гематома і забої великі", – сказав представник перевізника Віктор Іванець.

5 вересня до Львова зі Сновська виїхав вже інший автобус, який має забрати переляканих дітей додому. З лікарні госпіталізованих також відпускають.

Нам дуже допомагали всі. Водії зупинялись, всі допомагали дітям, речі виносили. Поліція, приїхали голови селищних рад. Всі настільки відгукнулись. Це було так приємно. Ніхто не стояв осторонь,

– подякувала керівниця фольклорного колективу Світлана Горбатович.



Дітей мають забрати назад додому