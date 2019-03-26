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      Смертельна ДТП з мажорами в Одесі: швидкість авто винуватця Гаджиєва вражає

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      Наслідки смертельної мажорної ДТП у Одесі
      Наслідки смертельної мажорної ДТП у Одесі / Соцмережі

      Автомобіль BMW, на якому їхав син відомого одеського бізнесмена Шаміль Гаджиєв, перед тим, як влаштувати гучну смертельну ДТП, міг їхати зі швидкістю 288 кілометрів за годину. Зокрема, фактично перед самою трагедією ділянку у 130 метрів він проходить за 1,6 секунди.

      Уночі проти 24 березня в Одесі на проспекті Шевченка водій автомобіля BMW втратив керування та врізався у припаркований Hyundai Sonata, а потім ще й в опору лінії електропередач. У результаті загинули двоє людей, а сама машина зайнялася.

      Читайте також: В Одесі у ДТП розбився Шаміль Гаджиєв і Вікторія Кравченко: що відомо про дітей бізнесменів

      Як стало відомим, внаслідок ДТП пішли з життя діти відомих одеських бізнесменів – 22-річний Шаміль Гаджиєв, що був за кермом BMW, та 33-річна Вікторія Кравченко, яка була пасажиркою елітного авто.

      Судячи з кадрів аварії, які з’явилися у мережі, іномарка з іншою машиною влаштувала перегони. За кермом Porsche, що їхав поруч, за неофіційною інформацією, міг бути 26-річний екс-депутат Одеської міської ради та голова ради директорів будівельної компанії ЗАРС Георгій Бочоришвілі.

      Як підрахував у мережі уродженець Одеси Володимир Шмуклер, BMW за кілька секунд до трагедії рухався зі швидкістю 288 кілометрів за годину.

      Ділянку від перехрестя Семінарської до провулка Матросова у 130 метрів автомобіль BMW проходить за 1,6 секунди! Тобто його швидкість приблизно становила близько 80 метрів за секунду. Якщо це перевести у кілометри за годину, то власне й виходить така швидкість… Молодь, розваги, гонки, драйв, адреналін… Смерть! 
      – пояснив він і як доказ оприлюднив скріншот розрахунків.

      З Шамілем Гаджиєвим попрощалися в Одесі 25 березня – захід пройшов у Арабському культурному центрі. Вікторію ж Кравченко мали поховати на день пізніше, а саме 26 числа, на Другому християнському кладовищі. Тим часом, у поліції за фактом порушення правил дорожнього руху відкрили кримінальне провадження.

      "Цього не повинно було трапитися. Всі говорять, що Шаміль – винен. Ніхто його не жаліє. Не розумію, як можна говорити так про людину, яка загинула", – так прокоментував загибель свого брата Ібрагім Гаджиєв.

      Читайте також: У Польщі BMW влетіло в групу пішоходів: загинули троє молодих українців

      На жаль, гучні ДТП в Одесі трапляються доволі часто. Востаннє подібне тут трапилося на початку вересня 2018 року, коли на 6-й станції Фонтану авто BMW на великій швидкості наїхало на людей. Аварія сталася після зіткнення з автомобілем Skoda, у результаті чого, "німця" відкинуло на пішохідний перехід і зупинку з людьми неподалік. У результаті загинули щонайменше дві людини та близько п'яти постраждали. Згодом суд обрав запобіжний захід винуватцю інцидентуна Фонтані в Одесі. 27-річному Олегу Семиренку – йому присудили 2 місяці тримання під вартою без права застави.

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Одеси Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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