22:16
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Смертельна ДТП з нацгвардійцями в Одесі: підозрюваний не вийде під заставу

      1491 Читать новость на русском
      Фото з місця трагедії
      Фото з місця трагедії / facebook.com/sergii.knyazev

      Суд заарештував водія, підозрюваного у смертельній ДТП в Одесі, де 30 березня загинув боєць Нацгвардії. Чоловіка взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

      Відповідна інформація опублікована на сайті Київського районного суду Одеси. Втім, ухвала слідчого судді ще не набрала сили, адже адвокати підозрюваного мають право оскаржити рішення.

      Читайте також: У Львові дівчина потрапила під колеса двох автівок та дивом вижила

      Що відомо про смертельну ДТП в Одесі

      За версією слідства, 30 березня водій автомобілю Opel з європейською реєстрацією грубо порушив правила дорожнього руху, поїхав на жовтий сигнал світлофора і зіткнувся з двома іншими автомобілями. Від удару Opel відкинуло на тротуар, де у цей час перебували люди.

      Одеса
      Фото з місця аварії

      Внаслідок ДТП загинув військовослужбовець, ще двоє нацгвардійців та троє пасажирів Opel отримали важкі травми.Постраждалі військовослужбовці саме заступили на патрулювання Одеси напередодні президентських виборів, про що розповів голова Національної поліції України Сергій Князєв.

      Відео Нацполіції про аварію в Одесі:

      А 31 березня 24 каналу стали відомі обурливі деталі трагедії. Поки потерпілі нацгвардійці стікали кров'ю на тротуарі, до них підбіг чоловік, який почав бити їх ногами. Потім цей чоловік втік з місця трагедії ще до того, як приїхала поліція і швидка. Але поліцейським вдалося розшукати порушника та арештувати його. 

      blog_ava
      Як пройшли президентські вибори-2019: головне
      сьогодні
      46393
      Теги: Новини України Новини Одеси Аварії та ДТП Кримінальні новини Жертви Нацгвардія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати
      сьогодні , 22:01 Головні новини 1 квітня: результати 1-го туру виборів, у військових і патрульних зросли зарплати
      727
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      7448
      Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      сьогодні , 22:00 Выборы показали – страна Украина еще ребенок
      Блог Соцмережі 539
      Як компанія Apple змогла стати успішною
      сьогодні , 21:00 Як компанія Apple змогла стати успішною
      Олена Кандяк 280
      Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      сьогодні , 20:32 Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      Світлана Попова 2485
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук