Смертельна ДТП з нацгвардійцями в Одесі: підозрюваний не вийде під заставу

Суд заарештував водія, підозрюваного у смертельній ДТП в Одесі, де 30 березня загинув боєць Нацгвардії. Чоловіка взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.

Відповідна інформація опублікована на сайті Київського районного суду Одеси. Втім, ухвала слідчого судді ще не набрала сили, адже адвокати підозрюваного мають право оскаржити рішення.

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Що відомо про смертельну ДТП в Одесі

За версією слідства, 30 березня водій автомобілю Opel з європейською реєстрацією грубо порушив правила дорожнього руху, поїхав на жовтий сигнал світлофора і зіткнувся з двома іншими автомобілями. Від удару Opel відкинуло на тротуар, де у цей час перебували люди.



Фото з місця аварії

Внаслідок ДТП загинув військовослужбовець, ще двоє нацгвардійців та троє пасажирів Opel отримали важкі травми.Постраждалі військовослужбовці саме заступили на патрулювання Одеси напередодні президентських виборів, про що розповів голова Національної поліції України Сергій Князєв.

Відео Нацполіції про аварію в Одесі:

А 31 березня 24 каналу стали відомі обурливі деталі трагедії. Поки потерпілі нацгвардійці стікали кров'ю на тротуарі, до них підбіг чоловік, який почав бити їх ногами. Потім цей чоловік втік з місця трагедії – ще до того, як приїхала поліція і швидка. Але поліцейським вдалося розшукати порушника та арештувати його.