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      Смертельна ДТП з нацгвардійцями в Одесі: з'явилося відео, як чоловік добиває ногами потерпілих

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      Смертельна ДТП з нацгвардійцями в Одесі
      Смертельна ДТП з нацгвардійцями в Одесі / Фото з Facebook

      В Одесі автівка на "євробляхах" 30 березня збила трьох бійців Нацгвардії, один з них загинув на місці. Поки потерпілі стікали кров'ю на тротуарі, до них підбіг чоловік, який почав бити їх ногами.

      Трагедія сталася надвечір, коли військові саме заступили на патрулювання Одеси напередодні президентських виборів. У них влетів Opel на номерах із іноземною реєстрацією. Один нацгвардієць загинув на місці, ще двох госпіталізували в Одеський госпіталь. Вони у тяжкому стані. Водія автівки затримали.

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      Відео, як чоловік б'є лежачих військових, опублікував мінстр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

      Після страшного удару троє нацгвардійців стікали кров'ю на асфальті. Викликали швидку, і тут ця мразіна в синій куртці підскочив до бійців і завдав кілька ударів по лежачих військових, поки його не відштовхнула жінка,
      – зауважив Аваков.

      Чоловік втік з місця трагедії ще до того, як приїхала поліція і швидка. Поліцейським вдалося розшукати порушника. Ним виявився Путілін Максим, який раніше був засуджений, а зараз відбуває умовне покарання.


      Правоохоронці затримали чоловіка, який бив потепілих військових

      Наразі порушника затримали. Його загрожує до 5 років позбавлення волі.

      Дивіться відео, як чоловік б'є потерпілих нацгвардійців псля ДТП в Одесі:

       

      Опубліковано Arsen Avakov Неділя, 31 березня 2019 р.

       

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      Теги: Жертви Новини України Кримінальні новини Аварії та ДТП Новини Одеси Розслідування Арсен Аваков Нацгвардія
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