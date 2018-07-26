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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Смертельна ДТП з Островським на Hummer у Києві: стало відомо, хто є власником авто

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ДТП з Hummer у Києві: стало відомо, кому належить авто
ДТП з Hummer у Києві: стало відомо, кому належить авто / Фото з вільних мереж

Власником автомобіля Hummer, на якому Кирило Островський на смерть збив 10-річну дівчинку Анастасію Артемову в Києві, є 32-річний підприємець Олександр Костенко.

Про це повідомляє "Обозреватель" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що сам Костенко підтвердив факт права власності на Hummer: "Так, це моя машина, а що?". Проте, коли журналісти поцікавилися в Костенка, чи добре він знає Островського, чоловік відразу кинув телефонну слухавку.

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Згідно з інформацією у реєстрі Міністерства юстиції, Олександр Костенко займається технічним обслуговуванням та ремонтом автомобілів. А проживає чоловік у селі Гатне на Київщині.

Також відомо, що вулиця, на якій проживає Костенко, забудована приватними будинками. Помешкання Костенка – скромна цегляна будівля, хоча за документами чоловік володіє дорогим джипом.

Hummer ДТП Київ Костенко будинок Островський
Будинок власника авто Hummer, на якому Островський збив дівчинку в Києві

Нагадаємо, увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

Водієм авто виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.

Островському вже оголосили про підозру у скоєнні злочинів за двома статтями: чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

 

 

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП ДТП з Hummer у Києві Транспорт Авто
Джерело: 24 Канал
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