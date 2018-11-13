Смертельна ДТП з українцями в Чехії: у МЗС розповіли деталі
Міністерство закордонних справ підтвердило загибель чотирьох українців у страшній ДТП в Чехії. Наразі консул вирішує питання щодо повернення тіл загиблих в Україну.
Про це повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко у Twitter.
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Раніше 24 канал повідомляв, що 11 листопада четверо заробітчан із Закарпаття загинули в аварії мікроавтобуса у Чехії. Удар був настільки сильним, що і мікроавтобус, і вантажівка злетіли в кювет.
"Щодо аварії та загибелі чотирьох українців у Чехії – консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов'язані з репатріацією тіл", – повідомила Зеленко.
Окрім того, у відомстві додали, що постраждалому п’ятому громадянину надається необхідна допомога.
Нагадаємо, 10 листопада на трасі Київ – Чоп на Рівненщині мікроавтобус зіткнувся із бензовозом, внаслідок чого загинули троє людей. Їхні тіла із понівеченого автомобіля діставали рятувальники.