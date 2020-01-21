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      Смертельна ДТП за участю мажора: чи дійсно виникла у винуватця раптова епілепсія

      Після всього 200 Читать новость на русском

      Про керування авто з епілепсією, хабар за медичну довідку та швидкість на дорогах – в програмі "Після всього" розповів експерт з безпеки дорожнього руху Олександр Крижанівський.

      Про керування авто з епілепсією

      Твердження експертів викликають сумніви, якщо в людини була епілепсія, то як вона могла отримати права для керування автомобілем.

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      – Виникають питання до тих фахівців, які проводили медкомісію, через яку він отримав водійське посвідчення. Він, який знав, що немає права сідати за кермо, і люди, які видали йому цей дозвіл, мають йти під суд.

      Якщо в нього стався епілептичний приступ, то питання – як він взагалі міг їздити за кермом. Людина свідомо йшла на те, що у будь-який момент може стати злочинцем. Він свідомий потенційний злочинець.

      – Я не медик, але я впевнений, що епілепсія не може виникнути так просто. Епілепсія не з’являється на рівному місці. Це викликає дуже великий сумнів, що таке може бути.

      Про хабар за медичну довідку

      – Не хочу сказати, що всі лікарі такі (ті, що продають медичні довідки, – 24 канал.). Однак те, що це явище є – сам знаю. В мене є безліч знайомих, які говорили, що купити довідку можна без питань. Ця система вже довго існує. Гроші вирішують все. Можна отримати, практично, будь-яку довідку навіть не показуючись нікому.

      – В пресі дуже часто трапляються такі випадки, коли людину визнали хворобливою і, начебто, у неї був раптовий серцевий напад. Я думаю, найбільша проблема таки у нашій державі – відсутність невідворотності покарання. Вона відчувається на всіх щаблях. Суспільство говорить : "В нас судді погані". Проте інколи судді зачитують справу, у якій дійсно не зібрані докази. Прокурори сидять на наших податках, їм підвищують зарплати, а справа не розкривається. Тоді питання в покаранні тих, хто свідомо затягує справу.

      Про швидкість на дорогах

      – Вирішування проблеми одне – верховенство права. Я не розумію, коли починають шукати цілий ряд експертиз. Трапилась ДТП, попри те, чи є провина чи ні, ми починаємо психологічну, автотехнічну, судово-медичну.

      Людині чи її рідним однаково з якої причини трапилась ДТП. Якщо це не форс-мажорні обставини, якщо той пішохід не впав з неба. Водій повинен їхати зі швидкістю, коли в нього забезпечене повне управління транспортним засобом, але якщо він летить 90-100 і говорить, що на нього хтось вилетів.

      – Якщо я навіть буду йти пішки, в нього все одно буде враження, що я вилетів звідкись. Навіть оцей ліміт, що в нас встановлено плюс 20 кілометрів на годину. Якщо ми говоримо про заміські дороги, де дозволено 90, але плюс 20 це виходить 110. І коли ми говоримо про міську дорогу, де дозволено 50, плюс 20 це вже 70.

      Правила для пішоходів
      Правила для пішоходів

      – Фактично, зіткнення пішохода з автомобілем при швидкості 50 кілометрів на годину прирівнюється до падіння людини з третього поверху. Наслідки ви розумієте самі. Коли в місті наслідки смертельні – швидкість далеко за 50. Швидкість 90 кілометрів на годину – це падіння людини з 9 поверху, виживають тільки одиниці. Тобто практично це смерть.

      В Європі таки діють правила, коли населений пункт – швидкість 30 і вони їдуть 30. Тому, якщо він перевищить швидкість, йому мало не покажеться. У нас інколи шкода людей, які говорять, що коли вас зупинили за перевищення швидкості таким методом ви можете уникнути покарання. В цій ситуації має бути верховенство права і винні мають бути покаранні, а не тоді, коли свідки спочатку говорять одне, а потім інше.

      – В Кримінальному кодексі є покарання за неправдивість свідчень. Якби притягнули одного, другого, третього, п’ятого, десятий вже, напевне, подумав би – говорити правду чи краще взагалі не говорити. Якщо це ДТП в населеному пункті, особливо якщо це великі, як Полтава, Харків там відеокамери висять ледве не на кожному будинку. Тобто, відстежити все можна, але чи є бажання вирішувати.

      Що відомо про ДТП за участі Толстошеєва: коротко

      У 2016 році в Києві біля метро Лівобережна сталася жахлива ДТП. Джип Mercedes вилетів на тротуар і вбив жінку, яка там торгувала продуктами. За кермом машини був 21-річний Станіслав Толстошеєв, син бізнесмена з Донеччини.

      Ця історія тоді стала резонансною з кількох причин:

      • По-перше, правоохоронці в цій історії виявили байдужість, бо не поспішали юнаку оголошувати підозру, а потім і взагалі по-тихому закрили кримінальне провадження. Через це суспільство збурилося, бо вважало, що справу поліція та прокуратура банально продали.

      • По-друге, винуватець ДТП на фотографіях в соцмережах демонстрував типово мажорський спосіб життя: смітив грошима, а на наступний день, після аварії, яку він скоїв, просив друзів його якось розважити і порадити якийсь цікавий фільм. Що теж обурило багатьох людей.

      • По-третє, ця історія почала переповнювати чашу суспільного терпіння, оскільки до того, подібні випадки з дітьми багатих і впливових батьків залишалися без покарання.

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      Автор: Дмитро Гнап
      Теги: Жертви Новини України Після всього Аварії та ДТП Новини Києва Кримінальні новини
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