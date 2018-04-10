Смертельна недбалість: у Росії жінці ввели рідину для дезінфекції замість фізрозчину

У російському місті Ульяновську пацієнтці після ввели розчин формальдегіду замість фізрозчину.

Жінка померла одразу після виходу з коми.

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28-річна жителька російського міста Ульяновська була доставлена спецрейсом до в Федерального медичного біофізичного центру у Москві, пишуть росЗМІ.

Під час планової лапароскопічної операції в Ульяновську їй помилково ввели в черевну порожнину формалін – розчин формальдегіду, який використовують переважно для дезінфекції.

Катерину Федяєву доставили в лікарню для видалення кісти в яєчнику. Таким чином вона готувалась до вагітності.

Після введення смертельної дози формальдегіду, дівчина впала в кому, а незадовго після виведення з коми вона померла.