Смертельна недбалість: у Росії жінці ввели рідину для дезінфекції замість фізрозчину
У російському місті Ульяновську пацієнтці після ввели розчин формальдегіду замість фізрозчину.
Жінка померла одразу після виходу з коми.
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28-річна жителька російського міста Ульяновська була доставлена спецрейсом до в Федерального медичного біофізичного центру у Москві, пишуть росЗМІ.
Під час планової лапароскопічної операції в Ульяновську їй помилково ввели в черевну порожнину формалін – розчин формальдегіду, який використовують переважно для дезінфекції.
Катерину Федяєву доставили в лікарню для видалення кісти в яєчнику. Таким чином вона готувалась до вагітності.
Після введення смертельної дози формальдегіду, дівчина впала в кому, а незадовго після виведення з коми вона померла.