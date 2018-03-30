Смертельна перестрілка у Харкові: поліція оприлюднила фоторобот стрільця

У четвер ввечері, 29 березня, у Харкові з автомата розстріляли двох осіб, один з яких згодом помер. Поліція оголосили план перехоплення.

За даними поліції, один з підозрюваних – чоловік зростом приблизно 170 см, худорлявої статури, великі очі, темні густі брова, з бородою. На вигляд йому 30-35 років.

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Він був одягнутий у темний одяг.

Підозрюваний у стрілянині у Харкові

"Шановні громадяни! Якщо ви володієте інформацією про місцезнаходження злочинця, просимо надати її за телефонами: +380 (67) 574 3553, +380 (67) 919 11 02, 102, або (057) 737-23-46 до чергової частини Слобідського відділу поліції чи іншим зручним для вас способом", – заявили у поліції.

Нагадаємо, увечері 29 березня у Харкові поблизу одного із ресторанів невідомі з автомата розстріляли групу кавказців, внаслідок чого одна людина загинула та ще одна зазнала поранень.