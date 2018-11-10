Смертельна повінь в Йорданії забрала життя 11 осіб: жахливі фото та відео негоди

У Йорданії через масштабну повінь загинули щонайменше 11 людей, серед них – одна дитина.

Про це повідомило видання Associated Press.

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Після сильних дощів, які не припиняються другу добу, вода затопила давнє місто Петра. Звідти евакуювали близько чотирьох тисяч туристів. Зараз місто відірване від півдня країни, адже основний автошлях теж залило водою.



Повінь у Йорданії



Наслідки негоди



Йорданія





Через повінь загинули 11 осіб

Для пошуків рятувальники залучають вертольоти. Рівень води подекуди сягає чотирьох метрів.

Дивіться відео масштабної повені у Йорданії:

Нагадаємо, два тижні тому внаслідок повені у Йорданії змило з дороги шкільний автобус, тоді 18 дітей загинули.