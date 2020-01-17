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      Смертельна пожежа на Троїцькій у Одесі: з'явилися детальні подробиці причин від Кабміну

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      Пожежа в економічному коледжі на Троїцькій у Одесі

      На початку грудня в Одесі в економічному коледжі, що розміщується на вулиці Троїцькій, сталася смертельна пожежа, яка забрала життя 16 людей, зокрема студентів закладу. 6 грудня Кабмін розпорядився створити урядову комісію з розслідування причин виникнення пожежі, а 21 числа урядова комісія назвала причини.

      У розпорядженні видання "Апостроф" опинився звіт цієї комісії. Очолював її заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Також до неї входили

      • міністр освіти та науки Ганна Новосад,
      • вже ексміністр розвитку громад і територій Альона Бабак,
      • директор департаменту Держпраці Ігор Дегнера,
      • голова Нацполіції Ігор Клименко,
      • голова Одеської ОДА Максим Куций,
      • міністр розвитку економіки Тимофій Милованов,
      • заступник директора виконавчої дирекції Фонду соцстрахування Сергій Нестеров,
      • міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька,
      • міністр соціальної політики Юлія Соколовська,
      • голова ДСНС Микола Чечоткін.

      Важливо! Пожежа на Троїцькій у Одесі: урядова комісія назвала причини

      Пожежа в коледжі в Одесі: основні цифри

      Відповідно до звіту комісії, 4 грудня рятувальники отримали інформацію про пожежу в коледжі о 10:12, а вже за три хвилини на місці працювали перші підрозділи ДСНС.

      На момент пожежі в будівлі коледжу перебували 210 осіб: 172 студенти і 38 співробітників навчального закладу. Більшість людей вийшли з будівлі самостійно. Але тих 40 осіб, які не змогли покинути палаючу будівлю коледжу, врятували працівники . 18 осіб вивели рятувальники за допомогою пожежних сходів, а 22 людини вийшли сходами всередині будівлі.

      Локалізувати пожежу вдалося лише о 14:18, а пошуково-рятувальні роботи тривали до 8 години ранку 14 грудня. Внаслідок пожежі загинули 16 людей, двоє з них померли в лікарні від отриманих травм. Тіла 14 людей виявили під завалами будівельних конструкцій.

      До ліквідації пожежі було залучено 4,4 тисячі осіб зокрема понад тисячу рятувальників, і 632 одиниці техніки.

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      Якими є причини трагедії

      Під час розслідування інциденту фахівці встановили, що осередок займання виник на третьому поверсі коледжу в кабінеті завідувача відділенням економіки та підприємництва. Водночас керівниці закладу у момент загоряння в кабінеті не було. Вже звідси пожежа розповсюдилася третім поверхом, а потім полум'я один за одним охопило четвертий, п'ятий і шостий поверхи.

      Більшому розповсюдженню вогню сприяла обшивка стін – легкозаймиста так звана вагонка. Востаннє перевірку будівлі коледжу на предмет пожежної безпеки проводили в 2014 році. Тоді перевіряльники від ДСНС порекомендували керівництву навчального закладу поміняти обшивку, але це так і не зробили.

      Урядова комісія встановила, що основна версія причин пожежі – загоряння побутового електрообладнання, ймовірно, обігрівача. Також слідчі з’ясували, що в коледжі активно користувалися такими приладами, попри те, що будівлю була підключено до системи централізованого опалення.

      Крім того, евакуація студентів і співробітників навчального закладу з третього поверху ускладнювалася тим, що один із двох виходів з поверху було закрито. Більш того, сама будівля коледжу мала три виходи, але один із них було замуровано.

      Також коледж мав проблеми і в електрощитовій: там встановлено порцелянові запобіжники, один із яких було обладнано перемичкою. Вона дозволяла значно збільшувати навантаження на електромережу.

      Не варто забувати й про проблеми з сигналізацією – система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в автоматичному режимі була відсутньою. Водночас будівлю було обладнано застарілою системою оповіщення типу "ревун", яку вмикали, натиснувши на кнопку. Сама ж кнопка біля місця вахтера на першому поверсі. Крім того, вогнегасники і пожежні багри слідчі знайшли під ліжком і за шафою в кабінеті коменданта коледжу, який і був відповідальним за пожежну безпеку будівлі.

      Зверніть увагу! Ми кричали, але нас ніхто не чув, – студентка, яка вижила у пожежі в Одесі

      Висновки комісії

      Загалом комісія дійшла висновку, що керівництво і персонал коледжу свідомо припускалися грубих порушень норм пожежної безпеки. Зокрема, мовиться про те, що керівництво закладу відмовлялося виконувати вимоги рятувальників. А причиною такої поведінки є несувора відповідальність. Наприклад, якщо перевіряльники встановлюють, що в будівлі бракує пожежної сигналізації, а керівництво підприємства нічого не робить, то йому загрожує штраф у лише 170 гривень.

      Тому представники уряду рекомендують внести зміни до Кодексу України про адміністративні порушення та посилити відповідальність за невиконання рекомендацій перевіряльників. Крім того, у Кабміні планують змінити судове законодавство, щоб суди за скороченою процедурою розглядали позови про зупинку підприємств через порушення правил пожежної безпеки.

      Також комісія рекомендувала передбачити в державному і місцевих бюджетах, бюджетах підприємств державної та комунальної власності, обов'язковий відсоток на фінансування заходів щодо пожежної безпеки. Також вона ініціювала проведення перевірок пожежної безпеки у всіх навчальних закладах країни.

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      Яку грошову компенсацію отримають сім’ї загиблих і потерпілі

      Сім'ям загиблих у пожежі і тим людям, які отримали травми, Кабмін запланував виділити матеріальну допомогу.

      Зокрема,

      • по 200 тисяч гривень отримають сім'ї загиблих,
      • по 100 тисяч гривень отримають потерпілі, які отримали травми середньої тяжкості,
      • по 30 тисяч гривень виділять тим, хто отримав в результаті пожежі травми легкого характеру,
      • на ліквідацію наслідків пожежі для ДСНС виділено 580 тисяч гривень.

      До теми! Пожежа в Одесі на Троїцькій: рятувальники офіційно завершили роботи – 16 загиблих

      Звіт урядової комісії щодо пожежі в коледжі в Одесі: документ 

       

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України ДСНС Пожежа Розслідування Надзвичайні ситуації Новини Одеси Пожежа в Одесі на Троїцькій
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