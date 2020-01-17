Смертельна пожежа на Троїцькій у Одесі: з'явилися детальні подробиці причин від Кабміну

На початку грудня в Одесі в економічному коледжі, що розміщується на вулиці Троїцькій, сталася смертельна пожежа, яка забрала життя 16 людей, зокрема студентів закладу. 6 грудня Кабмін розпорядився створити урядову комісію з розслідування причин виникнення пожежі, а 21 числа урядова комісія назвала причини.

У розпорядженні видання "Апостроф" опинився звіт цієї комісії. Очолював її заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Також до неї входили

міністр освіти та науки Ганна Новосад,

вже ексміністр розвитку громад і територій Альона Бабак,

директор департаменту Держпраці Ігор Дегнера,

голова Нацполіції Ігор Клименко,

голова Одеської ОДА Максим Куций,

міністр розвитку економіки Тимофій Милованов,

заступник директора виконавчої дирекції Фонду соцстрахування Сергій Нестеров,

міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька,

міністр соціальної політики Юлія Соколовська,

голова ДСНС Микола Чечоткін.

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Пожежа в коледжі в Одесі: основні цифри

Відповідно до звіту комісії, 4 грудня рятувальники отримали інформацію про пожежу в коледжі о 10:12, а вже за три хвилини на місці працювали перші підрозділи ДСНС.

На момент пожежі в будівлі коледжу перебували 210 осіб: 172 студенти і 38 співробітників навчального закладу. Більшість людей вийшли з будівлі самостійно. Але тих 40 осіб, які не змогли покинути палаючу будівлю коледжу, врятували працівники . 18 осіб вивели рятувальники за допомогою пожежних сходів, а 22 людини вийшли сходами всередині будівлі.

Локалізувати пожежу вдалося лише о 14:18, а пошуково-рятувальні роботи тривали до 8 години ранку 14 грудня. Внаслідок пожежі загинули 16 людей, двоє з них померли в лікарні від отриманих травм. Тіла 14 людей виявили під завалами будівельних конструкцій.

До ліквідації пожежі було залучено 4,4 тисячі осіб зокрема понад тисячу рятувальників, і 632 одиниці техніки.

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Якими є причини трагедії

Під час розслідування інциденту фахівці встановили, що осередок займання виник на третьому поверсі коледжу в кабінеті завідувача відділенням економіки та підприємництва. Водночас керівниці закладу у момент загоряння в кабінеті не було. Вже звідси пожежа розповсюдилася третім поверхом, а потім полум'я один за одним охопило четвертий, п'ятий і шостий поверхи.

Більшому розповсюдженню вогню сприяла обшивка стін – легкозаймиста так звана вагонка. Востаннє перевірку будівлі коледжу на предмет пожежної безпеки проводили в 2014 році. Тоді перевіряльники від ДСНС порекомендували керівництву навчального закладу поміняти обшивку, але це так і не зробили.

Урядова комісія встановила, що основна версія причин пожежі – загоряння побутового електрообладнання, ймовірно, обігрівача. Також слідчі з’ясували, що в коледжі активно користувалися такими приладами, попри те, що будівлю була підключено до системи централізованого опалення.

Крім того, евакуація студентів і співробітників навчального закладу з третього поверху ускладнювалася тим, що один із двох виходів з поверху було закрито. Більш того, сама будівля коледжу мала три виходи, але один із них було замуровано.

Також коледж мав проблеми і в електрощитовій: там встановлено порцелянові запобіжники, один із яких було обладнано перемичкою. Вона дозволяла значно збільшувати навантаження на електромережу.

Не варто забувати й про проблеми з сигналізацією – система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в автоматичному режимі була відсутньою. Водночас будівлю було обладнано застарілою системою оповіщення типу "ревун", яку вмикали, натиснувши на кнопку. Сама ж кнопка біля місця вахтера на першому поверсі. Крім того, вогнегасники і пожежні багри слідчі знайшли під ліжком і за шафою в кабінеті коменданта коледжу, який і був відповідальним за пожежну безпеку будівлі.

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Висновки комісії

Загалом комісія дійшла висновку, що керівництво і персонал коледжу свідомо припускалися грубих порушень норм пожежної безпеки. Зокрема, мовиться про те, що керівництво закладу відмовлялося виконувати вимоги рятувальників. А причиною такої поведінки є несувора відповідальність. Наприклад, якщо перевіряльники встановлюють, що в будівлі бракує пожежної сигналізації, а керівництво підприємства нічого не робить, то йому загрожує штраф у лише 170 гривень.

Тому представники уряду рекомендують внести зміни до Кодексу України про адміністративні порушення та посилити відповідальність за невиконання рекомендацій перевіряльників. Крім того, у Кабміні планують змінити судове законодавство, щоб суди за скороченою процедурою розглядали позови про зупинку підприємств через порушення правил пожежної безпеки.

Також комісія рекомендувала передбачити в державному і місцевих бюджетах, бюджетах підприємств державної та комунальної власності, обов'язковий відсоток на фінансування заходів щодо пожежної безпеки. Також вона ініціювала проведення перевірок пожежної безпеки у всіх навчальних закладах країни.

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Яку грошову компенсацію отримають сім’ї загиблих і потерпілі

Сім'ям загиблих у пожежі і тим людям, які отримали травми, Кабмін запланував виділити матеріальну допомогу.

Зокрема,

по 200 тисяч гривень отримають сім'ї загиблих,

сім'ї загиблих, по 100 тисяч гривень отримають потерпілі, які отримали травми середньої тяжкості,

отримають потерпілі, які отримали травми середньої тяжкості, по 30 тисяч гривень виділять тим, хто отримав в результаті пожежі травми легкого характеру,

виділять тим, хто отримав в результаті пожежі травми легкого характеру, на ліквідацію наслідків пожежі для ДСНС виділено 580 тисяч гривень.

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Звіт урядової комісії щодо пожежі в коледжі в Одесі: документ