Смертельна пожежа під Одесою: загинули будівельники гуртожитку для військових

У селищі Чорноморське, що у Лиманському районі Одеської області, в будівельному вагончику виникла пожежа. У результаті загинули 3 особи. Усі – чоловіки.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС області, займання сталося приблизно о 6 ранку 7 січня. Майже за 40 рятувальникам пожежу вдалося ліквідувати.

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Також у наслідок інциденту знищено особисті речі та майно на площі у 10 квадратних метрів.

У поліції, зі свого боку, додали, що будівельний вагончик, у якому сталася пожежа, розміщується на території недобудованого гуртожитку для військових. Особи загиблих вже встановлено – це робітники, які працювали на будівництві. Їхні тіла направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.

Наразі на місці трагедії працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції. Також правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо, хочуть відкрити справу за статтею Кримінального кодексу про порушення встановлених вимог пожежної безпеки.

До слова, на початку грудня в Одесі спалахнула пожежа, яка вразила всю Україну. Тоді трагедія сталася в економічному коледжі. У результаті загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.