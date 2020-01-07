12:49
7 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Вікенд Путіна у компанії брутальних чоловіків. Ментовські ігри
      Вєсті Кремля
      16:43, 5 січня
      Вєсті.UA. Жир: Хто врятує Дубінського. Савченко шукає роботу
      Вєсті.UA
      18:05, 6 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      РІЗДВО ВБИВСТВО У КАХОВЦІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ

      Смертельна пожежа під Одесою: загинули будівельники гуртожитку для військових

      848 Читать новость на русском
      Під Одесою у будівельному вагончику сталася пожежа: троє загиблих / "Думская"

      У селищі Чорноморське, що у Лиманському районі Одеської області, в будівельному вагончику виникла пожежа. У результаті загинули 3 особи. Усі – чоловіки.

      Як повідомили у пресслужбі ДСНС області, займання сталося приблизно о 6 ранку 7 січня. Майже за 40 рятувальникам пожежу вдалося ліквідувати.

      Зверніть увагу! У святкову ніч військовий затримав зловмисника, врятувавши десятки людей

      Також у наслідок інциденту знищено особисті речі та майно на площі у 10 квадратних метрів.

      У поліції, зі свого боку, додали, що будівельний вагончик, у якому сталася пожежа, розміщується на території недобудованого гуртожитку для військових. Особи загиблих вже встановлено – це робітники, які працювали на будівництві. Їхні тіла направлено на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті.

      Наразі на місці трагедії працює слідчо-оперативна група Лиманського відділу поліції. Також правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо, хочуть відкрити справу за статтею Кримінального кодексу про порушення встановлених вимог пожежної безпеки.

      До слова, на початку грудня в Одесі спалахнула пожежа, яка вразила всю Україну. Тоді трагедія сталася в економічному коледжі. У результаті загинули 16 людей, постраждали понад 30, серед них – 15 неповнолітніх студентів.

      Колядки для дітей: тексти пісень українською мовою
      сьогодні
      85046
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини Одеси Кримінал Жертви Міністерство оборони України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 Томос и ребенок на табуретке, или Улучшенная версия УПЦ КП
      Михайло Дубинянський 1021
      сьогодні , 09:00 Очередной переворот Мадуро в Венесуэле
      Запретное мнение 1696
      6 січня , 23:10 12 фактів про "Щедрик", яких ви не знали
      Настя Сукач 3297
      6 січня , 19:11 Це дуже крутий бойовик: відверте інтерв'ю "кіборга" про оборону Донецького аеропорту
      Віталій Дейнега 1602
      6 січня , 18:00 Шматки металобрухту замість надійного кріплення: скандальне відкриття Шулявського мосту
      Дмитро Гнап 5944
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук