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      Смертельна пожежа у Каліфорнії: актор Джерард Батлер показав моторошне фото свого будинку

      1639 Читать новость на русском
      Джерард Батлер
      Джерард Батлер / Instagram

      8 листопада у Каліфорнії спалахнула пожежа, яка швидко поширилася через сильні вітри і суху погоду. Як відомо, є жертви моторошного лиха, а також кілька тисяч знищених будівель, серед яких були домівки знаменитостей.

      Фото свого згорілого будинку опублікував голлівудський актор Джаред Батлер на своїй сторінці в Instagram.

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      "Повернувся в свій будинок в Малібу після евакуації. Несамовиті часи зараз в Каліфорнії", – заявив зірка фільму "300 спартанців".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Gerard Butler (@gerardbutler)

       

      Американська поп-співачка Шер розповіла про те, що будинки багатьох її друзів згоріли.

      Я переймаюсь через свій будинок, однак нічого не можу зробити з цим. Будинки моїх друзів згоріли. Я не можу думати про те, що Малібу більше немає. У мене був будинок у Малібу з 1972 року,
      – наголосила артистка.

       

      Будинок співачки Майлі Сайрус також згорів. За її словами, усі тварини цілі та неушкоджені. 

      "Мій будинок зруйнований, але залишаться щасливі спогади про час, проведений там", – додала вона.

       

      Напередодні актор Орландо Блум опублікував моторошне фото з Каліфорнії, як виглядала вулиця, на якій він живе.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Orlando Bloom (@orlandobloom)

       

      Нагадаємо, 8 листопада на півночі американського штату Каліфорнія спалахнула масштабна лісова пожежа. Були евакуйовані десятки тисяч людей, проте не обійшлося без жертв. Вогонь знищив кілька тисяч будівель і відомо про загибель 23 жителів штату.

      Теги: Стихійні лиха LifeStyle Голлівуд Новини США Пожежа Кіно
      Джерело: 24 канал
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