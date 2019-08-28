20:37
28 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секретна місія робота Феді. Російська пошта міняє формат
      Вєсті Кремля
      21:46, 27 серпня
      Вєсті.UA: Які плани у Зеленського на Добкіна. Навіщо Шуфричу комітет свободи слова
      Вєсті.UA
      20:05, сьогодні
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОБВАЛ БУДИНКУ В ДРОГОБИЧІ РАЇСА БОГАТИРЬОВА ВЕРХОВНА РАДА КИРИЛО ВИШИНСЬКИЙ

      Смертельна пожежа у Одесі: суд залишив під вартою власника готелю "Токіо Стар" Чорного

      172 Читать новость на русском
      Пожежа в Одесі: Апеляційний суд не дозволив вийти під заставу власнику "Токіо Стар" Чорному
      Пожежа в Одесі: Апеляційний суд не дозволив вийти під заставу власнику "Токіо Стар" Чорному / "Думская"

      Одеський апеляційний суд ухвалив рішення залишити у слідчому ізоляторі власника згорілого "Токіо Стар" Вадима Чорного. Внаслідок пожежі у цьому готелі 9 людей загинули та ще 10 постраждали.

      Рішення щодо Чорного ухвалила судова колегія під головуванням Олександра Толкаченка. До цього вона вивчила доводи прокуратури та адвокатів Чорного, передає "Думская".

      Важливо! Хто загинув у пожежі одеського готелю "Токіо Стар": список

      Так, судді визнали переконливими аргументи звинувачення. Воно наполягало на тому, що Чорний обґрунтовано підозрюється в порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. Також суд погодився щодо ризику втечі Чорного за кордон і щодо того, що він може впливати на свідків.

      У підсумку судді скасували ухвалу Київського райсуду Одеси (взяти Чорного під варту на 60 діб без права внесення застави) та частково задовольнили апеляційну скаргу Чорного, за якою власник "Токіо Стар" міг вийти під заставу. Однак запобіжний захід залишився тим самим – тримання під вартою. Отже бізнесмен залишатиметься в СІЗО щонайменше до середини жовтня.

      Яке рішення апеляційний суд ухвалив щодо Чорного: дивіться відео 

      Додамо, на цьому засіданні також стало відомим, що з України втік партнер Чорного – Сергій Дурач. Проте сам Чорний переконує, що він планував поїздку за кордон давно.

      Крім того, за попередніми висновками прокуратури, причиною пожежі в "Токіо Стар" стало надмірне навантаження на електромережі та замикання електропроводки.

      Що відомо про пожежу у одеському готелі "Токіо Стар"? Сталася вона уночі проти 17 серпня. Тоді у готелі перебувало орієнтовно 200 людей. Загалом унаслідок пожежі постраждали 19 осіб. За останніми даним, 9 потерпілих потрапили до лікарень, зокрема двоє – до опікового відділення Одеського обласного медичного центру. Відомо, що два громадянин Литви та Сьєрра-Леоне від госпіталізації відмовилися. Також із іноземців загинула громадянка Австралії. 

      Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки, необережне використання вогню з боку відвідувачів готелю. Однак, останню правоохоронці згодом відкинули, оскільки не було виявлено жодних ознак цього.

      До слова, "Токіо Стар" зареєстровано у деклараціях як складські приміщення.

      смертельна пожежа у "Токіо стар": хроніка останніх подій
      blog_ava
      Гороскоп на 2019 рік Жовтої Свині: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      79649
      Теги: Новини України Пожежа в одеському готелі "Токіо Стар" Судді Новини Одеси
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Аваков може залишитися на посаді: чому українці проти і за якої умови цьому не статися
      сьогодні , 20:03 Аваков може залишитися на посаді: чому українці проти і за якої умови цьому не статися
      Світлана Попова 1878
      Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      сьогодні , 20:00 Подумати про тих, чиї серця зупинилися назавжди: чому важливо впровадити День пам'яті
      Віталій Дейнега 64
      Рідкісне захворювання – не вирок: завдяки гуманітарній допомозі львів’янка повноцінно живе далі
      сьогодні , 19:00 Рідкісне захворювання – не вирок: завдяки гуманітарній допомозі львів’янка повноцінно живе далі
      233
      Державні закупівлі ліків під загрозою: думка експерта
      сьогодні , 19:01 Державні закупівлі ліків під загрозою: думка експерта
      344
      Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      сьогодні , 19:00 Перші 100 днів Зеленського: що встиг президент – порівнюємо з попередниками
      Катерина Одарченко 502
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук