Смертельна пожежа у Одесі: суд залишив під вартою власника готелю "Токіо Стар" Чорного

Одеський апеляційний суд ухвалив рішення залишити у слідчому ізоляторі власника згорілого "Токіо Стар" Вадима Чорного. Внаслідок пожежі у цьому готелі 9 людей загинули та ще 10 постраждали.

Рішення щодо Чорного ухвалила судова колегія під головуванням Олександра Толкаченка. До цього вона вивчила доводи прокуратури та адвокатів Чорного, передає "Думская".

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Так, судді визнали переконливими аргументи звинувачення. Воно наполягало на тому, що Чорний обґрунтовано підозрюється в порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. Також суд погодився щодо ризику втечі Чорного за кордон і щодо того, що він може впливати на свідків.

У підсумку судді скасували ухвалу Київського райсуду Одеси (взяти Чорного під варту на 60 діб без права внесення застави) та частково задовольнили апеляційну скаргу Чорного, за якою власник "Токіо Стар" міг вийти під заставу. Однак запобіжний захід залишився тим самим – тримання під вартою. Отже бізнесмен залишатиметься в СІЗО щонайменше до середини жовтня.

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Додамо, на цьому засіданні також стало відомим, що з України втік партнер Чорного – Сергій Дурач. Проте сам Чорний переконує, що він планував поїздку за кордон давно.

Крім того, за попередніми висновками прокуратури, причиною пожежі в "Токіо Стар" стало надмірне навантаження на електромережі та замикання електропроводки.

Що відомо про пожежу у одеському готелі "Токіо Стар"? Сталася вона уночі проти 17 серпня. Тоді у готелі перебувало орієнтовно 200 людей. Загалом унаслідок пожежі постраждали 19 осіб. За останніми даним, 9 потерпілих потрапили до лікарень, зокрема двоє – до опікового відділення Одеського обласного медичного центру. Відомо, що два громадянин Литви та Сьєрра-Леоне від госпіталізації відмовилися. Також із іноземців загинула громадянка Австралії.



Поліція розглядає три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки, необережне використання вогню з боку відвідувачів готелю. Однак, останню правоохоронці згодом відкинули, оскільки не було виявлено жодних ознак цього.



До слова, "Токіо Стар" зареєстровано у деклараціях як складські приміщення.