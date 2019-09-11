Смертельна пожежа в готелі "Токіо Стар": дочка загиблої австралійки вимагає мільйон доларів

В одеському готелі "Токіо Стар" уночі проти 17 серпня сталася смертельна пожежа. Тоді загинуло 9 людей, у тому числі австралійка. Дочка загиблої іноземки вимагає від власника мільйон доларів.

У постанові суду зазначено, що жінка хоче компенсації за матеріальну та моральну шкоду.

До речі: Власник згорілого готелю "Токіо Стар" Чорний вважає справу "політичною"

Йдеться про стягнення матеріальної шкоди у сумі 628 282 гривень та моральної шкоди 1 000 000 доларів. За курсом НБУ це 25 131 300 гривень.

Власником готелю "Токіо Стар" є Вадим Чорний. Його вже присудили (20 серпня) до тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави. На другому поверсі, над "Токіо Стар", розташований інший готель – "Паровоз". Вадим Чорний, власник "Токіо Стар", у суді заявляв, що не має стосунку до цього закладу, а його власником є Сергій Дурач.

Прокуратура уже повідомила про підозру іншому власнику, але офіційного його імені не називають. Тим часом Дурач виїхав з України.

Що відомо про пожежу в "Токіо Стар"?В Одесі у ніч на 17 серпня на Водопровідній, 1 в готелі "Токіо Стар" почалася пожежа. Тоді загинули 9 людей (8 на місці та ще один у машині "швидкої"). Ще 10 людей зазнали травм. Загалом ж у готелі в ніч пожежі було 200 мешканців.



Поліція розглядала три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки, необережне використання вогню з боку відвідувачів готелю. Однак, наразі першу та третю правоохоронці не бачать як основні.



18 серпня поліцейські затримали власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного. Його підозрюють, відповідно другої версії, у порушенні правил пожежної безпеки. Цікаво, що "Токіо Стар" зареєстровано у деклараціях як складські приміщення, а геть не як готель.