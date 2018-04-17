Смертельна пожежа в Кемерові: у Росії назвали офіційну причину

Причиною пожежі у торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово, де загинули 64 людини, стало коротке замикання.

Про це заявив директор Департаменту наглядової та профілактичної діяльності МНС Росії Рінат Єнікєєв, передає "Інтерфакс".

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Так, дійсно, ми маємо справу із коротикм замиканням великого перехідного опору і перевантаження частин світильника. Ми не знаємо, що саме, але причина там,

– розповів чиновник.

Він зазначив, що у світлодіодного світильника був розсіювач, після оновлення якого вогняні краплі потрапили в поролонову яму.

"Справжню причину оприлюднить Слідчий комітет Росії", – додав Єнікєєв.

Нагадаємо, пожежа у російському місті Кемерово у торговому центрі "Зимова вишня" спалахнула 25 березня. За словами очевидців, не спрацювала ні сигналізація, ні система оповіщення. За попередньою версією, вогонь спалахнув у дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку. Внаслідок інциденту загинули 64 особи та 79 людей постраждали.