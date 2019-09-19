Смертельна пожежа в "Токіо Стар": ще одному працівнику повідомили про підозру

В одеському готелі "Токіо Стар" уночі проти 17 серпня сталася смертельна пожежа, тоді загинуло 9 людей. Прокуратура Одеської області повідомила про підозру головному інженеру готелю.

Інженера "Токіо Стар" підозрюють у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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З 2009 року чоловік відповідав за справність систем та добір персоналу для ремонту сантехніки й електрики.

У прокуратурі додали, що разом зі старшим адміністратором головний інженер фактично відповідав за дотримання пожежної безпеки у готелі "Токіо Стар". Зауважимо, що працівники підпорядковувалися безпосередньо власникам готелю.

У ДСНС наголосили, що господарську діяльність готелю вели з порушеннями пожежної безпеки. У 2012 році через це роботу "Токіо Стар" навіть зупинили.

До речі, у липні цього року у готелі спрацьовувати автомати захисту електрообладнання, але заходів для встановлення причин неполадок та їх усунення не вжили.

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Власником готелю "Токіо Стар" є Вадим Чорний. Його вже присудили до тримання під вартою протягом 60 днів без права внесення застави. На другому поверсі, над "Токіо Стар", розташований інший готель – "Паровоз", а його власником є Сергій Дурач. Прокуратура уже повідомила про підозру іншому власнику, але офіційного його імені не називають. Тим часом Дурач виїхав з України.

Що відомо про пожежу в "Токіо Стар"?В Одесі у ніч на 17 серпня на Водопровідній, 1 в готелі "Токіо Стар" почалася пожежа. Тоді загинули 9 людей (8 на місці та ще один у машині "швидкої"). Ще 10 людей зазнали травм. Загалом ж у готелі в ніч пожежі було 200 мешканців.



Поліція розглядала три основні версії причин пожежі: умисний підпал з метою приховати вбивство, порушення правил пожежної безпеки, необережне використання вогню з боку відвідувачів готелю. Однак, наразі першу та третю правоохоронці не бачать як основні.



18 серпня поліцейські затримали власника готелю "Токіо Стар" Вадима Чорного. Його підозрюють, відповідно другої версії, у порушенні правил пожежної безпеки. Цікаво, що "Токіо Стар" зареєстровано у деклараціях як складські приміщення, а геть не як готель.