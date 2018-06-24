Смертельна стрілянина в ресторані Києва: власник закладу визнав провину (фото)

У Києві на Оболонській набережній патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до стрілянини в одному з ресторанів. Затриманий зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції України.

24 канал повідомляв, що вночі проти 24 червня в Оболонському районі Києва в одному з ресторанів власник закладу розстріляв трьох осіб, які нібито ображали його у присутності доньки.

З’ясувалося, що стрілець вбив 1 людину та ще 1 поранив. Зловмисника, який виявився 60-річним громадянином іншої країни, було затримано на місці інциденту.

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Отримавши від очевидців події опис зловмисника, патрульні кинулися на його пошуки. Уже за кілька хвилин неподалік від місця події один з екіпажів помітив чоловіка, схожого за орієнтуванням. Патрульні громадянина зупинили й під час спілкування той зізнався у скоєному. Інспектори негайно затримали чоловіка,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Затриманий чоловік розповів, у нього з відвідувачами виник конфлікт, під час якого він витягнув пістолет і здійснив постріли.