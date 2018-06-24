16:46
24 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
19°C 10°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    23°C 14°C
  • середа
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Фатальний error "Хірурга". Той, кого не можна називати
Вєсті Кремля
20:58, 23 червня
Вєсті.UA. Жир. Молода кров Порошенка. Фіаско Онищенка
Вєсті.UA
21:05, 23 червня
Усі претензії до добросовісних покупців: чому українські курорти лише для обраних
ЦРУ
09:00, 22 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати Все. Будні дитячих садків
Згадати все
09:48, 23 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Смертельна стрілянина в ресторані Києва: власник закладу визнав провину (фото)

2128 Читать новость на русском
Стрілянина в ресторані Києва: затриманий чоловік зізнався у скоєнні злочину
Стрілянина в ресторані Києва: затриманий чоловік зізнався у скоєнні злочину / Колаж 24 канал

У Києві на Оболонській набережній патрульні затримали чоловіка, ймовірно, причетного до стрілянини в одному з ресторанів. Затриманий зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції України.

24 канал повідомляв, що вночі проти 24 червня в Оболонському районі Києва в одному з ресторанів власник закладу розстріляв трьох осіб, які нібито ображали його у присутності доньки.

З’ясувалося, що стрілець вбив 1 людину та ще 1 поранив. Зловмисника, який виявився 60-річним громадянином іншої країни, було затримано на місці інциденту.

Читайте також: У Харкові вбили сімейну пару та підстрелили їхню доньку

Отримавши від очевидців події опис зловмисника, патрульні кинулися на його пошуки. Уже за кілька хвилин неподалік від місця події один з екіпажів помітив чоловіка, схожого за орієнтуванням. Патрульні громадянина зупинили й під час спілкування той зізнався у скоєному. Інспектори негайно затримали чоловіка,
– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Затриманий чоловік розповів, у нього з відвідувачами виник конфлікт, під час якого він витягнув пістолет і здійснив постріли.

 

Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Києва Жертви
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
сьогодні, 16:00 Гомофобские кричалки задели чиновников ФИФА, а преступления России их не задевают?
Блог Медіа 342
Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
сьогодні, 13:02 Деякі продукти за рік подорожчали вдвічі: вражаючі цифри
4023
10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
сьогодні, 12:00 10 привычек из СССР, что выдают в вас нищего
Блог Медіа 3222
Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
сьогодні, 10:00 Чому все сказане Євгеном Мураєвим лежить поза межами моралі
Віталій Дейнега 1243
Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
сьогодні, 08:40 Международный день Бабушек в это воскресенье – 24 июня
Peter Santenello 1030
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук