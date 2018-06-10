Смертельне селфі: у ресторані Дніпра загинула дівчина, яка намагалась себе сфотографувати: 18+

Поліція Дніпра з'ясує обставини, за яких загинула дівчина / Ілюстративне фото

В ніч проти неділі, 10 червня, у Дніпрі в ресторані "Старгород" загинула 25-річна дівчина. Вона намагалася зробити селфі і з'їхала вниз по перилах, розташованих у ресторані.