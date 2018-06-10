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Смертельне селфі: у ресторані Дніпра загинула дівчина, яка намагалась себе сфотографувати: 18+

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Поліція Дніпра з'ясує обставини, за яких загинула дівчина
Поліція Дніпра з'ясує обставини, за яких загинула дівчина / Ілюстративне фото

В ніч проти неділі, 10 червня, у Дніпрі в ресторані "Старгород" загинула 25-річна дівчина. Вона намагалася зробити селфі і з'їхала вниз по перилах, розташованих у ресторані.

Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на свідчення очевидців.

Падіння дівчини виявилося невдалим: вона пошкодила шийний відділ хребта.

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На місце події миттєво прибула карета швидкої медичної допомоги, проте медики констатували смерть дівчини.

До ресторану також викликали слідчо-оперативну групу та судово-медичних експертів. Всі обставини події з'ясовуватиме поліція.

Працівники ресторану "Старгород" відмовились від будь-яких коментарів щодо події.

Дніпро селфі смерть загибель
У Дніпрі загинула дівчина під час спроби зробити селфі

Теги: Новини України Новини Дніпра Жертви Поліція
Джерело: 24 Канал
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