Смертельне селфі: у ресторані Дніпра загинула дівчина, яка намагалась себе сфотографувати: 18+
В ніч проти неділі, 10 червня, у Дніпрі в ресторані "Старгород" загинула 25-річна дівчина. Вона намагалася зробити селфі і з'їхала вниз по перилах, розташованих у ресторані.
Про це повідомляє "Інформатор" з посиланням на свідчення очевидців.
Падіння дівчини виявилося невдалим: вона пошкодила шийний відділ хребта.
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На місце події миттєво прибула карета швидкої медичної допомоги, проте медики констатували смерть дівчини.
До ресторану також викликали слідчо-оперативну групу та судово-медичних експертів. Всі обставини події з'ясовуватиме поліція.
Працівники ресторану "Старгород" відмовились від будь-яких коментарів щодо події.
У Дніпрі загинула дівчина під час спроби зробити селфі