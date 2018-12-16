Смертельне зіткнення легковика та вантажівки на Львівщині: у ДТП загинули троє військових

Вночі у неділю, 16 грудня, на Львівщині сталось смертельне зіткнення вантажівки та автобуса із пасажирами. Стало відомо, що серед жертв страшної аварії – троє військовослужбовців Національної академії сухопутних військ.

Про це повідомляється на сторінці академії в Facebook.

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24 канал писав, що автомобілі зіткнулися у ніч проти 16 грудня на трасі Львів – Краковець у селищі Івано-Франкове, що у Львівській області. У ДТП загинуло четверо осіб.

Так, жертвами страшної ДТП стали солдати Назарій Пастерук, Віктор Транков та Костянтин Прядеїн.

У поліції області повідомляють, що водій автобуса не впорався із керуванням.

Поліцейські попередньо встановили, що 43-річний киянин, керуючи автобусом "Неоплан" міжнародного рейсу Дніпро–Згожелець (Польща) та рухаючись в напрямку Львова, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з легковим автомобілем "Вольво" під керуванням 23-річного мешканця Волинської області,

– йдеться у повідомленні.

Водія автобуса затримали. Йому загрожує позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років без права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Триває досудове розслідування, призначено експертизи.

