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      Смертельне зіткнення легковика та вантажівки на Львівщині: у ДТП загинули троє військових

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      У ДТП на Львівщині загинули троє військових
      У ДТП на Львівщині загинули троє військових / Фото: Поліція Львівської області

      Вночі у неділю, 16 грудня, на Львівщині сталось смертельне зіткнення вантажівки та автобуса із пасажирами. Стало відомо, що серед жертв страшної аварії – троє військовослужбовців Національної академії сухопутних військ.

      Про це повідомляється на сторінці академії в Facebook.

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      24 канал писав, що автомобілі зіткнулися у ніч проти 16 грудня на трасі Львів – Краковець у селищі Івано-Франкове, що у Львівській області. У ДТП загинуло четверо осіб.

      Так, жертвами страшної ДТП стали солдати Назарій Пастерук, Віктор Транков та Костянтин Прядеїн.

      У поліції області повідомляють, що водій автобуса не впорався із керуванням.

      Поліцейські попередньо встановили, що 43-річний киянин, керуючи автобусом "Неоплан" міжнародного рейсу Дніпро–Згожелець (Польща) та рухаючись в напрямку Львова, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв лобове зіткнення з легковим автомобілем "Вольво" під керуванням 23-річного мешканця Волинської області,
      – йдеться у повідомленні.

      Водія автобуса затримали. Йому загрожує позбавлення волі терміном від п'яти до десяти років без права керувати транспортними засобами на термін до трьох років. Триває досудове розслідування, призначено експертизи.
       

       

      Теги: Новини політики Жертви Новини України Новини Львова Аварії та ДТП Поліція
      Джерело: 24 Канал
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