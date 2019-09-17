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      Смертельне зіткнення маршрутки з пасажирами та легковика сталося на Львівщині

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      На Львівщині зіштовхнулись легковик та маршрутний автобус з пасажирами: є загиблі
      На Львівщині зіштовхнулись легковик та маршрутний автобус з пасажирами: є загиблі / Фото з відкритих джерел

      На Львівщині на автодорозі Львів – Радехів – Луцьк неподалік села Ременів Кам’янка-Бузького району зіткнулися маршрутний автобус БАЗ і автомобіль Kia Carens. У результаті ДТП водій легковика від зазнаних травм загинув на місці інциденту. Чоловікові було 47 років, він є жителем Кам’янки-Бузької. Інцидент трапився близько 22:20 16 вересня.

      За інформацією пресслужи Нацполіції у Львівській області, також внаслідок зіткнення постраждали водій і один із пасажирів маршрутного автобуса. Обох доправили до лікарні.

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      Сам автобус їхав зі Львова до Радехова. У момент аварії в його салоні перебували 15 пасажирів і водій. Останній є 52-річним жителем Радехова.

      Щодо причин ДТП наразі інформації немає. Наразі правоохоронці це розслідують. Крім того, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху. Вона передбачає позбавлення волі терміном від трьох до п’яти років. Також в особи, що скоїла це правопорушення, можуть забрати права на строк до трьох років.

      Схожа ДТП напередодні трапилася у селі Шабо на Одещині. Щоправда, тут одна маршрутка протаранила іншу. У результаті щонайменше 19 осіб зазнали травм. Імовірною причиною зіткнення називають те, що водій одного з автобусів не вибрав безпечний інтервал руху. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Львова Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 канал
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