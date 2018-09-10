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СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Смертельні ДТП в Україні: які заходи вживає влада

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Про необхідність боротися з хаосом на дорогах уже вкотре говорять в уряді. Розроблена навіть ціла держ-програма підвищення рівня безпеки дорожнього руху. За допомогою цієї програми, хваляться чиновники, смертність на автошляхах зможуть зменшити на третину.

У селі Лапаївка на Львівщини мешкає майже три тисячі осіб. У селі близько десяти перехресть, два місяці тому люди перекривали трасу з вимогою встановити світлофор. Адже там часто ставалися ДТП за участю пішоходів. Люди свого домоглись.

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"Тут і людей збивали, і заїжджали в огорожі, багато аварій ставалось. Але тепер вже якось заспокоїлось. Коли не було світлофора мої родичі дуже хвилювались за мене, як я переходжу дорогу і навіть не впускали мене сюди", – розповіла жителька Лапаївки Катерина.

В аваріях на дорогах в Україні за сім місяців цього року загинули вже понад півтори тисячі осіб, за минулий рік – майже три з половиною. А за останні 15 років – майже 74 тисячі людей.

За три роки скоротити смертність на 30%, а дитячу звести до нуля – такі амбітні плани у чиновників. Задля цього цілу програму написали у профільному відомстві. Її презентував наприкінці квітня цього року. За цей час встигли лише перевірити безпечність доріг.

Зараз ми фіналізуємо програму виконання "безпеки руху". Всього нам передбачено на п'ятирічний період понад дев'ять мільярдів гривень,
– зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Проте перші вагомі результати обіцяють вже цього року. Ба більше, що Європейський інвестиційний банк обіцяє на підвищення безпеки доріг у п'яти українських містах - Дніпрі Харкові, Києві, Львові та Одесі - кредит у розмірі 75 мільйонів євро.

Експерт наголошує на іншій проблемі: за рік МВС так і не втілило в життя відеофіксацію порушників правил дорожнього руху.

Однак, окрім доріг, безпека пасажирів і водіїв залежить ще й від них самих. З світового досвіду, цілковиту безпеку на дорогах може забезпечити лише системний підхід: коли і влада, і громадяни дотримується закону.

Теги: Новини України Володимир Омелян Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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