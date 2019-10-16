Смертельні "розваги" 12-річних хлопців на Одещині: підлітки залишили помирати безхатченка

У містечку Біляївка поблизу Одеси виявили тіло 56-річного безхатченка, що мало ознаки насилля. Згодом правоохоронці з’ясували, що чоловік став жертвою "розваг" 12-річних хлопців.

Тіло загиблого виявили у сквері біля насосної станції. Після огляду лікарі констатували, що він помер внаслідок перелому черепа.

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У межах слідчих дій правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали можливих свідків події та відпрацювали всіх, хто міг бути причетним до злочину. У підсумку вони з’ясували, що злочин скоїли двоє 12-річних хлопців.

У день вбивства вони, гуляючи ввечері на вулиці, побачили, як загиблий безхатченко риється у сміттєвому баку, тож вирішили над ним "пожартувати". Деякий час підлітки переслідували потерпілого, закидаючи його камінням та палками. Коли ж чоловік упав закривавленим, то залишили його та пішли геть.

Під час обшуку у помешканнях нападників поліцейські вилучили одяг зі схожими на кров слідами. Саме в такому одязі вони були у день злочину. Також правоохоронці встановили, що обидвох виховували неблагополучні сім’ї. Більше того, родини підлітків перебувають на обліку у соціальних службах і їхніх батьків неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дітей.

Вже розпочато досудове розслідування за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство. Оскільки зловмисники є неповнолітніми, до них можуть застосувати примусові заході виховного характеру. Наразі це питання вирішують.

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Нещодавно у Пущі-Водиці під Києвом група підлітків 16 – 17 років напала на п’яного чоловіка та катувала його електрошокером. Згодом вони опублікували відеоролик у соцмережі. Правоохоронці відкрили справу за статтею про хуліганство, щоправда сам потерпілий відмовився писати заяву на своїх налавників.