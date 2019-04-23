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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Смертельні вибори в Індонезії: від перевтоми померли майже сто членів виборчих комісій

      1102 Читать новость на русском
      Вибори в Індонезії
      Вибори в Індонезії / Mothership.sg

      Після найбільших у світі виборів в Індонезії помер щонайменше 91 член виборчих комісій, ще 374 потрапили до лікарень. Причиною більшості смертей стала перевтома під час підрахунку голосів.

      Деякі члени виборчих комісій в Індонезії безупинно працювали понад добу, розповів голова Центральної виборчої комісії Індонезії Аріф Будіман, пише The Straits Times.

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      Голова ЦВК запропонував виплатити сім'ям померлих та постраждалих компенсації в розмірі від 30 до 36 мільйонів індонезійських рупій (близько 2100-2500 доларів). А ще він пообіцяв знизити навантаження на членів виборчих комісій.

      Окрім того, від перевтоми і пов'язаних із нею дорожніх аварій під час і після виборів померли 15 поліцейських по всій країні.

      Президент Індонезії Джоко Відодо висловив співчуття сім'ям загиблих членів виборчих комісій і поліцейських. Він назвав їх "борцями за демократію".

      Що відомо про вибори в Індонезії? 17 квітня в Індонезії відбулися найбільші у світі одноденні вибори. Жителі країни обирали президента, депутатів двох палат парламенту, а також членів законодавчих органів провінцій і округів. По всій країні працювали понад 800 тисяч виборчих дільниць. Явка на виборах сягнула 82% зі 192 мільйонів людей, що мають право голосу. Офіційні результати виборів оголосять не пізніше 22 травня.

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      Теги: Новини політики Індонезія Жертви
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