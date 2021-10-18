Смертельний напад собак на пенсіонерку в Харкові: сусіди розповіли моторошні деталі

У Новобаварському районі Харкова 16 жовтня сталася жахлива трагедія. Там 5 собак накинулися на пенсіонерку та загризли її до смерті.

Згодом сусіди загиблої поспілкувалися з журналістами та розповіли чимало цікавого. Зокрема, сказали, що вважають власницю тварин неадекватно.

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Собак не дресирували

Жінці, яка загибла, був 81 рік. За словами сусідів, власницею тварин була її донька, яка займалася розведенням. Собак породи "неаполітанський мастиф" у них було 7, проте згодом 2 продали чи віддали комусь.

Співрозмовники журналістів розповіли, що власники взагалі не займалися дресируванням. Ще о 12 годині дня стареньку бачили, коли вона вийшла викидати сміття. Тоді вона почувалася добре та привіталася із сусідами. Проте вже ввечері стало відомо про трагічну подію.



Сусідка загиблої пенсіонерки / Фото Newsroom

Видовище моторошне було... Просто поліція почала питати, чому я не викликала швидку допомогу. А я коли побачила, то зрозуміла, що її вже нікому викликати... Вони її гризли,

– сказала сусідка загиблої.

Також розповіли, що тварини завдають чималих незручностей людям, які живуть поряд. Мовляв, від 5 собак запах завжди йде жахливий.

Донька відреагувала спокійно

У після трагедії жителі вулиці разом із ветеринаром намагалися зв'язатися з родичами жертви. Проте це вже вдалося лише правоохоронцям.

За словами очевидців, жінка відреагувала на це досить спокійно. Журналісти також намагалися поспілкуватися з нею, проте це було безрезультатно. Жінка сказала, що нічого говорити не буде й кинула в бік працівників медіа звинувачення в намаганні піаритися на трагедії.



Донька просила не виходити / Фото Newsroom

Нові деталі від поліції

За словами правоохоронців, померла була громадянкою Казахстану. У загиблої виявили дуже багато укусів на тілі, руках, голові.

У день трагедії донька, нібито казала пенсіонерці не виходити з дому. Вона це пояснила тим, що пси були на "самовигулі". Наразі подальшу долю собак ще вирішують.