Смертельний постріл у груди: в Ізмаїлі мисливець цілив у дичину, але вбив товариша
В Ізмаїлі чоловік застрелив на полюванні свого товариша. 64-річний мисливець сам звернувся до поліції і повідомив про трагедію.
Повідомлення до поліції надійшло приблизно о 14:00 25 вересня. Чоловік повідомив, що він застелив свого 49-річного друга, з яким був на полюванні.
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Від поранення у груди потерпілий помер на місці. За словами стрільця, він начебто цілив у дичину, однак випадково влучив у приятеля.
Що відомо про інцидент
64-річного чоловіка затримали й доправили до місцевого відділку поліції. Обидві мисливські рушниці вилучили, їх направлять на експертизу.
Правоохоронці відкрили справу за статтею про вбивство, вчинене через необережність. За це чоловіку загрожує від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі. Тіло померлого мисливця відправлять на судово-медичну експертизу.Зверніть увагу! У поліції нагадали, що вогнепальна зброя не терпить поспіху та надмірної самовпевненості. Людей закликали дотримуватись техніки безпеки та не направляти зброю у бік людей.
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